Už dokáže pozerať televíziu, keď je tam on. Hana Gregorová má spomienky na milovaného muža stále na očiach

Miloval by ho aj Radek. Hana Gregorová v reportáži relácie Reflex ukázala svoj nový dom v maďarskej obci Rajka, ktorý si nechala postaviť asi pred rokom a teraz je konečne hotový podľa jej predstáv. Stredomorský štýl a bielu a modrú farbu miloval aj jej manžel, a tak si ho umelkyňa zariadila práve do tejto podoby.

Foto: TV JOJ

Dokáže sa už usmiať

Charakter, v akom je dom vystavaný, vybrala podľa vlastných slov práve kvôli Radkovi Brzobohatému. „Radek zbožňoval Rodos a ja to mám tiež strašne rada. Biela a modrá, to evokuje leto. Aj v zime a tu nikdy nebývajú také zimy, že by si mala pol metra snehu. Preto tu mám aj palmy a dúfam, že prežijú,“ povedala Hana Gregorová v reportáži.

To, že jej manžel chýba, je viditeľné v celom dome. Všade sa totiž nachádzajú jeho fotografie, listy či maličkosti, ktoré mal rád. „Hovoria, že čas všetko zahojí. Nezahojí. Len sa už dokážeš usmiať. A už sa dokážem pozerať na televíziu, keď je tam a nerozplačem sa,“ hovorí herečka úprimne.

Foto: Archív H.G.

Ži každý deň tak, akoby mal byť posledný

V rozhovore pre Dobré noviny priznala, že Radek bol naozaj jej osudová láska. „Nie je dňa, aby som na Radka nemyslela a vďaka tým myšlienkam a spomienkam sa mi zdá, ako keby odišiel len včera. Viem, že smrť je nevyhnutná, všetci tam musíme. Ale keď to príde tak zrazu, v okamihu, je to neznesiteľné, strašná bolesť... boli sme manželia 30 rokov a prežili sme spolu nádherný život, vychovali sme dve úžasné deti a som šťastná, že som mohla kráčať kus cesty životom práve s takým chlapom, ako bol Radek,“ zaspomínala si s láskou na milovaného muža.

Foto: Archív H.G.

Legendárny český herec si za svoj život osvojil jednu vetu, ktorou sa snaží riadiť aj Hana Gregorová. Stalo sa tak počas toho, keď skúšal v Karlínskom divadle. „Ži každý deň tak, akoby mal byť posledný,“ znelo životné motto Radka Brzobohatého.