Obyčajné slané palacinky okorenila malými vylepšeniami. Juraj Slezáček mal skvelý recept od svokry

Hovorieval, že láska ide cez žalúdok a to aj napriek tomu, že nezvykol veľa variť.

Kuchyňa bývala kráľovstvom jeho manželky, on bol skôr sviatočný kuchár, no súhlasil s tým, že láska ide cez žalúdok. Jedlo bolo totiž súčasťou aj jeho príbehu lásky. V čase, keď Juraj Slezáček začal randiť so svojou manželkou, ruku k dielu priložila aj jej mama.

Recept mal od svokry

„A tak slovo dalo slovo, dobrôtka dobrotu a tak som bol ich,“ s úsmevom vysvetlil Korzáru a dodal, že aj recept na slané palacinky má práve od svokry. Napriek tomu, že overeným jedlom, ktoré mu vždy vyšlo, boli prasknuté párky, svojim fanúšikom radšej predviedol, ako si pripraviť niečo chutnejšie.

Stačí poznať postup prípravy obyčajných palaciniek, len s malými úpravami a palacinky naplniť plnkou, ktorá poteší chuťové bunky každého milovníka mäsa. Na konci celého procesu však nezabudnite na posledný krok, ktorý jedlu dodá tú správnu chuť.

Slané palacinky podľa Juraja Slezáčka: