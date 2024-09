Stádo oviec čelilo istej smrti, ani hasiči nevedeli pomôcť. Pred potopou ich zachránil neznámy hrdina

„Modlíme sa, aby prestalo pršať,“ vravia v zaplavených českých obciach, v ktorých sa pre masívne záplavy začínajú rúcať prvé domy. Aj v takých ťažkých chvíľach ale vychádzajú na povrch dojímavé príbehy a činy hrdinstva, ktoré ľuďom dodávajú nádej. Jeden z nich sa odohral v obci Vřesina v ostravskom okrese, kde voda napáchala obrovské škody. Na sociálnych sieťach obyvatelia riešili aj osud stáda ovečiek, ku ktorému sa valila veľká voda. Obyvatelia šíriť smutnú správu o tom, že ovečky sa utopili, no ako potvrdili niektorí miestni, stádo prežilo a to vďaka obrovskej odvahe jedného hrdinu.

Miestni najskôr situácii riešili aj s hasičmi, ktorí však pre silný prúd a zlú dostupnosť už zvieratám nedokázali pomôcť. „Držme im palce, ale šancu majú minimálnu. Majiteľ bol oboznámený už včera, ale situáciu vraj neriešil. Hasiči robia, čo môžu, ale dostať sa tam člnom nie je možné! Riadiaci dôstojník HZS rozhodol, že vyslobodenie sa nebude vykonávať z dôvodu ohrozenia zasahujúcich hasičov na životoch. Prúd je už silný a nedá sa k nim zájsť ani s ťažkou technikou. Miestni sa snažili, ale teraz sa už naozaj nedá nič robiť. Toto mal majiteľ riešiť včas,“ uviedla na Facebooku stránka Behajme a pomáhajme útulkom.

Ovce pred záchranou Foto: FB Skupina - Vřesina

Po záchrane. FB Skupina - Vřesina

Hoci si miestni mysleli, že storočná voda pripravila ovce o život, nie je to tak. „Ovce vo Vřesine vraj prežili, nejaký pán, nie majiteľ, ich v noci previedol. Bravó, neznámy pane,“ uviedla na facebookovej stránke obce Denisa R., ktorá priložila aj fotografiu.

„Áno, previedol ich včera nejaký pán, čo sa o ne zaujímal a chcel im pomôcť. Podarilo sa mu ich presunúť na vyvýšené miesto a teraz to už snáď zvládnu, kým klesne voda. Tomu pánovi by sme mali dať medailu, mali by sme zistiť, kto to bol. Ja osobne by som ho rada spoznala a verím, že aj spoznám. Ďakujeme pane,“ odkazovali obyvatelia, ktorí neznámemu hrdinovi vyjadrujú obrovský obdiv.