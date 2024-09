Kardiológ odhalil, ktorým ôsmim potravinám sa vyhýba aj on sám. Srdce je najslabším orgánom Slovákov

Podľa ministerstva zdravotníctva majú u Slovákov ochorenia obehovej sústavy jednoznačné prvenstvo v porovnaní so všetkými ostatnými diagnózami. Choroby srdca sú najčastejšou príčinou hospitalizácie a odborníci upozorňujú, že za to môže najmä nezdravé stravovanie.

„V porovnaní 47 európskych krajín, čo sa úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia týka, z dôvodu zlého stravovania alebo inak povedané z dôvodu diétnych rizík je Slovensko na siedmom najhoršom mieste. Spotreba cukru sa u nás medzi rokmi 2000 až 2018 zdvojnásobila. Slovensko je v nej spomedzi 38 krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na piatom mieste, čím sme prekonali už aj USA,“ povedal pre TASR analytik Martin Smatana. Podľa lekárov neexistujú jedlá, ktoré by zachránili život, alebo také, ktoré by zabíjali. Kľúčová je striedmosť a množstvo.

Renomovaný svetový kardiológ Andrew Freeman, ktorý je vedúcim prevencie kardiovaskulárnych chorôb v Spojených štátoch, zverejnil zoznam ôsmich jedál, ktorým by sa ľudia mali snažiť vyhnúť. Obmedzuje ich vo svojom jedálničku aj on sám.

1. Slanina, klobása a spracované mäso

Spracované mäso má vysoký obsah kalórií, nasýtených tukov, solí a dusičnanov. „Nie je to len zdravie srdca, ktoré môže byť ovplyvnené nadmernou konzumáciou párkov, salám, slaniny a šunky. Svetová zdravotnícka organizácia zistila, že konzumácia spracovaného mäsa spôsobuje rakovinu,“ zdôraznil Freeman, ktorý neodporúča jesť spracované mäso na dennej báze.

2. Čipsy a iné spracované pochutiny

„Naša kultúra si cení pohodlie, ale to neznamená, že musíme jesť spracované potraviny s pridanými cukrami a soľou,“ vysvetlil kardiológ Freeman, podľa ktorého nám príroda poskytla presne tie potraviny, ktoré by sme mali jesť. Hlad by sme podľa neho nemali zajedať zemiakovými lupienkami a podobnými pochutinami. Siahnuť by sme mali po ovocí a zelenine, ktorá je bohatá na vlákninu a živiny.

3. Dezerty

Pokiaľ ide o dezerty, ako sú koláče, zmrzlina alebo sladké tyčinky, kardiológ si ich dopraje maximálne raz týždenne a porcia nikdy nie je obrovská. Pridané cukry si podľa jeho slov treba vychutnať, ale v obmedzenom množstve.

4. Príliš veľa bielkovín