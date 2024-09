Keď vyliezli na strechu auta, bolo to ako z filmu. Tomášovu rodinu zachránili hasiči pred tým najhorším

„Dáta napovedajú tomu, že nás naozaj nečakajú jednoduché dni. Bohužiaľ, musíme tiež na niektorých tokoch očakávať 50-ročnú, 100-ročnú a niekde aj viac ako 100-ročnú vodu,“ povedal otvorene český premiér Petr Fiala, ktorý ľudí tieto dni vyzýva, aby sa správali maximálne zodpovedne. Povodňových stupňov na tokoch v Česku stále pribúda a na mnohých miestach platí extrémne povodňové ohrozenie. Svoje o tom vie rodina Tomáša Bortlíka, ktorý na sociálnych sieťach napísal príbeh, ako ich mladú rodinu zachránili statoční hasiči doslova v hodine dvanástej.

Foto: Tomáš Bortlík

„Zdravím, s priateľkou máme dve deti (štyri a jeden rok) a psa nemeckého ovčiaka. Dnes o šiestej ráno sme sa zbalili a chceli odísť, len s krabicou oblečenia, pretože počas pol hodiny stúpla voda asi o pol metra. S autami sme nestihli odísť, oba utopené,“ napísal z českého mestečka Orlová Tomáš, ktorý už v piatok dával vrecia s pieskom pred dvere, no vtedy netušil, aká extrémna situácia nastane.

„Išlo to strašne rýchlo. Vyliezli sme na strechu auta a zavolali na pomoc hasičov. S deťmi a psom v náručí sme si netrúfli brodiť vodou späť domov. Družka má iba 150 centimetrov,“ prezradil pre Blesk otec dvoch detí. Mladú rodinu hasiči odviezli do bezpečia člnom a keď sa pozreli za seba, ich autu bola vidieť už iba strecha. „Nemohli sme uveriť, že sa to deje,“ dodal Tomáš, ktorý najviac ocenil prácu statočných hasičov, ktorí v žiadnom momente nezaváhali. Zachránili nielen rodinu, ale aj ich psa.

Foto: Tomáš Bortlík

Foto: Tomáš Bortlík

„Ďakujeme veľmi hasičom, že nás doslova zachránili. Bolo to neopísateľné ako z filmu. Ľuďom, ktorým by mohlo hroziť nebezpečenstvo, zbaľte si potrebné veci a už pokojne dopredu choďte niekam, kde to bude bezpečné. Inak to nestihnete, tak ako my,“ odkázal otec rodiny, ktorému ľudia na sociálnych sieťach ponúkajú pomoc s darovaním oblečenia, jedla aj drogérie.