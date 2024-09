Keď odchádzali na večnosť, držali sa za ruky. Manželia s nádherným putom nevedeli byť jeden bez druhého

Neprežili bezproblémový život, no nikdy sa navzájom nezranil.

Hubert a June sa prvý raz stretli, keď mali obaja len 19 rokov. Písal sa vtedy rok 1941. „Keď som ju zbadal, povedal som si, že ona bude stáť za to,“ s úsmevom spomínal podľa portálu Brightside oddaný manžel. Odvtedy sa ich cesty ani na chvíľu nerozdelili a všetko zažívali spoločne - vrátane posledných chvíľ.

Ladili aj oblečením

Inšpiratívny pár predvlani v novembri oslávil výročie 79 rokov trvajúceho manželstva, ktoré im prinieslo tri deti, sedem vnúčat a jedenásť pravnúčat. „Nemali sme bezproblémový život, no nikdy by sme neurobili nič, čím by sme si ublížili,“ povedal Hubert Malicote.

Svoju životnú cestu si bez June nevedel predstaviť. „Keď nie sme spolu, akoby sa náš tím rozpadol,“ priznal s láskou. Všetok svoj voľný čas roky trávili spolu - a krátko po oslave výročia naposledy vydýchli. Delilo ich len pár hodín.

Nezvládol bez nej žiť

Zdravotný stav June sa náhle zhoršil koncom novembra 2022 a Hubert situáciu nezvládol. Pohľad na chorú manželku mu nerobil dobre, čím sa začalo zhoršovať aj jeho zdravie. Nakoniec ho previezli do izby v rovnakom hospici, v ktorom ležala June.