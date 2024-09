FOTO: Zmenila sa tak, že prekvapila aj Koleníka. Z papuľnatej Viky z Oteckov je sebavedomá slečna

Vzhľadom na to, ako som sa za tie roky zmenila, som rada, že ma spoznal, zasmiala sa.

„Izi, to si ty?“ To bola prvá otázka Jána Koleníka, keď sa pred kamerami opäť stretol s mladou hereckou hviezdou, Izabelou Gavorníkovou, ktorá bola hviezdou legendárneho seriálu Oteckovia. Herečku, ktorú diváci päť rokov sledovali, ako im rástla pred očami, by dnes mnohí ani nespoznali.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/oteckoviatvmarkiza/posts/pfbid0GhURqDuGva9MZa3ErYKswNrmQ5BFZFFxvFtXx4FHcMdFdVxKoomLVECVZ2FZ8TXxl

Papuľnatá Viky

„Odmalička bola životaschopné dieťa,“ prezradila pre Markízu Izabelina mamina, ktorá dcéru podporovala vo všetkých koníčkoch, ktoré mala – šport, tanec aj herectvo. Izabela mala len štyri roky, keď vedela, že chce byť herečkou a rodičov prosila, aby mohla ísť na nejaký konkurz. Splnilo sa jej to, keď sa na obrazovkách Markízy začal v roku 2018 vysielať seriál Oteckovia, ktorý zaznamenal obrovský úspech a stal sa fenoménom.

Izabela v seriáli stvárnila papuľnatú Viktóriu, dcéru Vlada Kobielskeho a Zuzany Mauréry. Po skončení seriálu ju fanúšikovia na televíznych obrazovkách viac nevideli, no pred pár mesiacmi sa objavila v seriáli Mama na prenájom a teraz zahviezdi aj v Druhej šanci, kde mala opäť možnosť stretnúť Jána Koleníka.

Izi, si to ty?

​„Bola som veľmi rada, že nakrúcam po dlhšej dobe s Jankom, keďže sme ako kolegovia mali na nakrúcaní Oteckov dobrý vzťah a po dlhej dobe mi chýbal, ako aj moji ostatní kolegovia. Stretnutie s ním ma potešilo. Jeho prvá otázka bola ,Izi, si to ty?‘ Vzhľadom na to, ako som sa za tie roky zmenila, som rada, že ma spoznal. Prehodili sme zopár slov o mne, o ňom, o Oteckoch,“ priblížila pre Markízu Izabela, ktorá prezradila, že po rokoch intenzívneho nakrúcania si užíva normálne detstvo a dospievanie v obklopení svojich kamarátov a rodiny. Malá školáčka, ktorú stvárňovala, je dnes už dávno minulosť.