Legendárny Julo Viršík by oslávil šesťdesiatku. Z jeho dcéry vyrástla mimoriadne nadaná a citlivá žena

Chcela by som ho ešte raz objať, priznala.

Bol nielen skvelým moderátorom, ale aj zamilovaným manželom a hrdým otcom dvoch úspešných dcér. „Miloval svoju rodinu a tešil sa z každého dňa, kedy mohol byť s ňou a súčasne kedy mohol robiť to, čo ho baví,“ hovoril pre Pravdu kolega a priateľ Juraj Čurný, ktorý bol svedkom toho, ako bol Julo Viršík pyšný na svoje dcéry. Z tej mladšej vyrástla podľa jeho slov mimoriadne nadaná žena. „Všetko najlepšie k narodeninám, ocko. Som si istá, že soundtrack tam hore je vďaka tebe úžasný,“ odkázala do neba otcovi, ktorý by oslávil 60. narodeniny.

Išli za ňou ako Rumuni

S prvou manželkou mal Julo Viršík dcéru, z ktorej je dnes úspešná gynekologička. „Vravel som jej, že skôr by sa mi zubárka hodila,“ smial sa v relácii Evita na Exprese. Druhýkrát moderátor zakotvil pri Adriane, s ktorou vychovával dcéru Ninu, ktorá akoby otcovi z oka vypadla.

Ako Julo Viršík sám opisoval, s dcérou mali vrúcny vzťah, zdedila po ňom aj obrovskú lásku k hudbe a oddane s ňou chodil na všetky koncerty, ktoré si zmyslela. „Lady Gaga, Pink... Všade som s ňou chodil,“ hovoril moderátor, ktorý otvorene povedal, že cítil veľký smútok, keď sa dcéra rozhodla ísť na vysokú školu do zahraničia.

„Ideme za ňou ako Rumuni, pretože jej nesieme hrnce, paplóny,“ zasmial sa. Nina bola podľa otca mimoriadne nadané dieťa, ovládala niekoľko jazykov, mala vysoké IQ, chodila na školu pre vysoko nadané deti a aj preto odišla študovať do Amsterdamu európske štúdia. Hoci ho mrzelo, že s manželkou už len tak nemohli vojsť do jej detskej izby a povedať jej, že ju ľúbia, zároveň sa tešili na to, ako si opäť užijú život vo dvojici.

Koľko bolesti môže človek uniesť?

„Je to úplne iný pocit, ale zase sme si povedali, že budeme mať viacej času na bicykle. Chceme v zime chodiť na bežky, na hrádzu. Zase ti to otvorí niečo nové,“ hovoril o svojich plánoch Julo, ktorý pri rozprávaní o dcére neskrýval hrdosť. Tá po jeho náhlej smrti poslala otcovi do neba krásny odkaz.