Veľmi si ju váži aj po rozvode. Zuzana Mauréry sa vydávala mladá, no láska prišla v zložitom čase

Bola jedináčik a nikdy to nemala ľahké, priznal herečkin bývalý manžel.

Je hrdá, praktická a navonok pôsobí chladne, no celú rodinu drží pohromade. Tak znie charakteristika Gréty Violy, ktorú v dobovom seriáli Čas nádejí hrá obľúbená herečka Zuzana Mauréry. Na otázku, či má s touto postavou niečo spoločné, odpovedala jasne. „Toto nie som ja, ani nič zo mňa nemá, ale tie smútky, tie city, tie radosti sú naše,“ priznala Zuzana Mauréry. Sama si v živote prešla pádmi, ktoré ju poznačili a posilnili. Málokto vie, že sa vydávala ako 22-ročná, no bolo to vraj v zložitom čase.

Zuzana Mauréry / V seriáli Čas nádejí Foto: Profimedia; Reprofoto RTVS

O číslo väčšia

Smeje sa, že vždy bola o číslo väčšie dieťa, ktoré malo veľa energie. „Mami, ja chcem niekde drieť,“ povedala raz mame Zuzana Mauréry, ktorá od štyroch rokov tancovala, spievala a cvičila. „Tým, že som bola taký tučko, mi to prinášalo psychickú rovnováhu, a to je pre dieťa dôležité,“ spomínala v relácii Anjeli strážni herečka. Deti sa jej smiali, že je „tučibomba, makarón, vyletela na plafón“, no práve tanec a umenie jej dodávali odvahu.

„To, že som bola šikovná a že som vždy niekde tancovala, mi udržiavalo psychickú rovnováhu, že som síce o číslo väčšia, ale aj niečo viem,“ vraví Zuzana Mauréry. Už odmalička snívala o muzikálovom herectve. Ako študentka na Vysokej škole múzických umení si myslela, že bude môcť hrať všetko, no keď skončila školu, nikde ju nechceli. „Už som rozmýšľala, že pôjdem do Rakúska kvety predávať,“ spomínala v relácii 7 pádů Honzy Dědka herečka, ktorú nakoniec zobrali do Radošinského naivného divadla. Šťastie sa na ňu usmialo aj v súkromí.

Zuzana Mauréry v Radošinskom naivnom divadle. Foto: TASR

Zamilovali sa v zložitom čase

V roku 1990 sa vydala za choreografa a divadelníka Ondreja Šotha, ktorý bol od nej o osem rokov starší. Bola to typická študentská láska, boli zamilovaní a povedali, že sa vezmú. Manželstvo však po dvoch rokoch skončilo. Hovorili, že sa zamilovali v zložitom čase.