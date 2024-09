Kráľovniným lokajom bol 11 rokov. Každý večer jej miešal drinky, jedného dňa však s alkoholom prestala

Lokajom kráľovnej Alžbety II. bol striedavo 11 rokov a jej smrť ho silno zasiahla. Považoval ju totiž za inšpiratívnu a veľmi starostlivú osobu. Bývalý kráľovský sluha Paul Burrell takto spomínal na tie najpamätnejšie chvíle s panovníčkou, na ktorú nikdy nezabudne.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=10164783998360527&set=bc.AbqkRm05w7rxGce3OptQNvCD2gLNdmFRAv8Iu4Ym_X97nzJAEpUUhT3htGg9WDl9bw-QmUgx2lZLKbF74mEoQ7uqjbOsdrcNHXHjCzfa-w05FgoYY78Vajf53U5_w3fjjdjJfawg5JKLYB0myxiWittl&opaqueCursor=AbpiiGwWLhv0kH-e2IrrcP0szkPt4Ccj3Mo3uP8wTOBkge0g-rhAjgV1OYvDf1w_y3Se3ls-3CAx06PszUnp8lJTYRRccDDuXgXO7bkG1-VYFmkPWdslfZicPdFHNdhpFJLrLKE2MnKgfRreOTX6t3Y1iuk2lSjODZNm_mXuSvVJMq5AXwhFpxFc2yNsTjwmON49yJsMuPekSUNgk_vgZ_PWmddnF3wty1rhwhPjqW4DOHJxyvc-wli7WoE0liFell_0X6ZP52-6avYK6WodBoudyC2GNe1NUbER3DqNsFK1l3HIo-tUk7rnvz15CAP_0n4JWkMojoIOMEEK43rNVs3vZ1gajLFNHPP6y-nMV3zUAwFR_Nfi1eIcVqJNcUK0Ca1A3kzdAq_bt86Qh-xxNlpHL2IW_6ArYerUJgls-MMGg1wyQ8tFvwYzJzrUG7kXIJRL8qgWf4CeYFiQOLGsq3NiBYNknKNjJJhKbcrrD_-KXnnFmCgPtN7hnHP8PTF1eOJOoD4oqJguvRTD8JyPiOVs55vgZ3X6FRqKA2F9G1rAIzBppVQG97PXHTHumzvFDT0g8VmzUKwO40hTi1HYoAT4k89O_W11kKi-tMKnkgze5ZUphtaDyG573fPwBpEmBYdBWXo3UQ8PocQCCl5ONc3eh3TL0nkaUdx7xuLsIlP-JQ

Kráľovná so zmyslom pre humor

V rozhovore pre austrálsku rozhlasovú reláciu priznal, že správa o kráľovninom odchode ho poriadne zarmútila, pretože spolu toho veľa zažili. Pre kráľovnú Alžbetu II. začal Paul Burrell pracovať ako 18-ročný chlapec, neskôr bol osobným komorníkom princeznej Diany a po jej smrti sa opäť vrátil ku kráľovnej. Po princovi Philipovi bola podľa neho práve kráľovná Alžbeta II. v rodine tou najväčšou humoristkou.

O zábavu sa postarala aj počas jednej večere, keď lokajovi Paulovi zatelefonovali, že jeho manželka rodí. „Kráľovná mi povedala, aby som rýchlo utekal. A ja som sa jej opýtal - kto uprace ten riad?“ spomínal Paul Burrell. „Ona mi mávnutím ruky povedala - neboj sa, veď to zvládneš upratať aj ráno,“ smial sa pri spomienkach bývalý kráľovnin lokaj.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/Ladydi.mx/posts/pfbid0Uqma6zYk9DyDGX1fsiev3wUj1b5BBdLwHH44W8DZJhqcoS2F2JgGmq8a23bD92b4l

„Zároveň odo mňa chcela, aby som jej hneď zavolal, keď bude dieťa na svete,“ povedal Paul, ktorému sa v ten večer narodil zdravý synček. Kráľovná ho ihneď chcela vidieť, a tak ho do Buckinghamského paláca doniesol, keď mal jeho syn len dva dni. „Vzali sme ho do obývačky, kráľovná mu strčila prst do ruky a on ju pevne stisol,“ spomínal na jedinečné spomienky.

Kráľovnine neresti? Večer pri poháriku