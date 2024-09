Majú jasné dôvody. Osem celebrít prehovorilo o tom, ako sa zmierili so životom bez vlastných detí

Najnovšie štúdie dokazujú, že ľudia bez detí dokážu byť rovnako šťastní ako tí, ktorí sa rozhodli stať sa rodičmi. Niektorí sa chcú sústrediť na svoju kariéru, iní si uvedomujú preľudnenosť, ktorá má vplyv na životné prostredie. Nech už sú dôvody akékoľvek, ľudia, ktorí sa rozhodli nemať deti, dokazujú, že dokážu viesť naplnený a spokojný život aj bez nich. Prinášame vám mená ôsmich známych osobností, ktoré sa rozhodli povedať nie rodičovstvu. A toto sú ich dôvody.

3. Oprah Winfrey

Obľúbená americká moderátorka je so svojím partnerom už 36 rokov a rozhodnutie nemať deti dodnes neoľutovali. „Nemyslím si, že by som bola dobrou matkou pre malé deti, pretože potrebujem, aby so mnou všetci ľudia komunikovali, aby mi dokázali povedať, čo sa deje,“ vysvetlila Oprah s tým, že deti jednoducho nie sú pre každého. „Keby som mala deti, nenávideli by mal. Skončili by v mojej šou, kde by sa na mňa sťažovali,“ dodala s humorom.