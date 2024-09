Rakovina mu vzala hlas, zachránili ho až vlastné deti. Triumfálny návrat Vala Kilmera potom dojal svet

Americký herec Val Kilmer pred deviatimi rokmi prišiel o to najcennejšie, čo pri svojej kariére potreboval. Náročná liečba rakoviny hrtana ho nadobro pripravila o hlas. „Zniem oveľa horšie, ako sa cítim,“ povedala po rokoch boja s rakovinou hviezda filmu Top Gun, ktorá nakoniec nad zákernou chorobou zvíťazila. Jeho návrat na strieborné plátno potom dojal svet.

Liečba modlitbou

Pokračovanie slávneho akčného filmu z 80. rokov s názvom Top Gun: Maverick pred dvomi rokmi patrilo k najväčším hitom v kinách po celom svete. Jednu z hlavných postáv hral v pôvodnom snímku popri Tomovi Cruiseovi práve Val Kilmer. Jeho návrat po 36 rokoch bol pre mnohých fanúšikov tým najdojemnejším momentom v histórii kinematografie.

Val Kilmer začal mať zdravotné problémy v roku 2014. Najprv si nahmatal hrčku v krku a o pár mesiacov sa budil v kalužiach krvi. To, že má rakovinu, si nechcel v žiadnom prípade pripustiť a pravdu pred svetom a aj pred sebou skrýval veľmi dlho.

Silno veriaci Kilmer sa spočiatku snažil chorobu „liečiť“ modlitbami a vierou. Modlil sa za to, aby z neho odišiel strach, ktorý jeho telo podľa jeho slov prejavovalo chorobou, ktorá sa mohla podobať rakovine. Kilmer je súčasťou takzvanej Kresťanskej vedy, spoločenstva, ktoré verí, že akákoľvek choroba je duševnou chybou a nie telesnou poruchou, a že chorých netreba liečiť liekmi, ale modlitbou.

Zachránili ho deti

Svoju chorobu Kilmer zapieral tri roky. Ešte aj keď v roku 2017 jeho kolega Michael Douglas povedal, že Val Kilmer trpí tou istou chorobou, akú mal on sám, Kilmer to poprel. Až neskôr priznal, že Michael mu chcel v skutočnosti pomôcť prijať realitu, do ktorej ho nakoniec vtiahli jeho deti.

Práve tie nikdy neboli fanúšikmi myšlienok cirkvi Kresťanskej vedy a otca dookola presviedčali, aby podstúpil serióznu liečbu rakoviny. Až vtedy Kilmer ustúpil. „Nechcel som byť bez nich,“ povedal. Nasledovali operácia, chemoterapia a ožarovanie.