Mamička odmietla lekárov a porodila priamo do oceánu. Jej VIDEO ľudí rozdelilo na dva tábory

Zbalili uteráky, misku so sieťou, gázu, papierové utierky, nasadli do auta a odviezli sa na pláž k Tichému oceánu. Josy Peukertová sa pred dvomi rokmi totiž rozhodla, že svoje štvrté bábätko porodí bez lekárskych vyšetrení či asistencie lekára priamo do oceánu. Hoci netradičné video tzv. voľného pôrodu vyvolalo na internete šialenstvo, mamička svoj krok neľutovala.

Sledovala príliv a odliv

„V hlave mi skrsol nápad porodiť v oceáne a pretože v ten deň boli dobré podmienky, tak som to urobila," povedala Josy pre Daily Mail. „Celé týždne som monitorovala príliv a odliv, a tak, keď nastal správny čas na pôrod, vedela som, že pláž bude pre nás bezpečná,“ dodala štvornásobná mamička.

Keď pocítila, že bábätko sa pýta na svet, deti nechali u priateľov a spolu s partnerom zamierili na neďalekú pláž Playa Majagual v Nikarague. „Vlny mali rovnaký rytmus ako kontrakcie, vďaka tomu som sa cítila naozaj dobre,“ priblížila. Hoci svojho synčeka, ktorý dostal symbolické meno Bodhi Amor Ocean Cornelius, porodila ešte 27. februára, so silnými videami sa podelila až o pár mesiacov.

Prečo sa tak rozhodla?

Zatiaľ čo jedno video ukazuje, ako Josy kľačí v príboji počas kontrakcií, ďalšie ukazuje, ako drží vo vode svojho novorodeného syna, ktorý je s ňou stále spojený pupočnou šnúrou. „Keď sa Bodhi narodil a zabalila som sa do uterákov, vrátila som sa do oceána, aby som sa osviežila. Potom som sa obliekla, všetko sme zbalili a išli sme domov, kde sme všetci traja išli rovno do postele. Neskôr sme Bodhiho odvážili, mal 3,5 kg,“ povedala.

Josy zároveň vysvetlila, že pôrod bez lekárskeho zásahu si vysnívala po predchádzajúcich skúsenostiach, ktoré boli stresujúce. „Môj prvý pôrod bol traumatizujúci na klinike a druhý pôrod bol domáci, no pri treťom už aj pôrodná asistentka u mňa doma bola priveľa. Tentoraz som nemala žiadneho lekára ani ultrazvuky,“ vysvetlila s dodatkom, že s partnerom ani len netušili dátum pôrodu, no verili, že si k nim bábätko cestu nájde.

Dva tábory