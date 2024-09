Na rande bola aj s ministrom. Adela Vinczeová prezradila, ktorý známy muž bol jej prvou láskou

Bolo to príjemné, ale potom z toho nič viac nebolo, povedala otvorene.

Sedem rokov je v šťastnom manželstve, no otvorene hovorí aj o tom, ako dobre vychádza so svojimi bývalými partnermi. Adela Vinczeová srší s manželom Viktorom dobrou energiou, k čomu im vraj pomáha aj zdravý nadhľad nad minulosťou. Obľúbená moderátorka prezradila, kto bol jej prvý vážny partner a otvorene prehovorila aj o tom, že bola na rande so známym ministrom.

Prvá láska

Adela mala 17 rokov, keď sa zahľadela do syna muzikanta Janka Lehotského, s ktorým tvorila pár dva roky. Dokonca sa objavila aj v klipe hudobníka k skladbe Nepokoj. „Zoznámili sme sa, keď som začínala v televízii Markíza, v Teleráne som moderovala dokrútky a Juraj bol kameraman,“ prezradila pre Plusku Adela, ktorá ako elévka začínala v obľúbenej televíznej rannej šou. Hoci sa neskôr s Jurajom Lehotským rozišli, spätne o sebe hovorili iba v tom najlepšom.

„Adela bola šikovná a cieľavedomá baba, vedel som, že sa jej bude dariť. Je úspešná, priniesla niečo nové do práce, ktorú robí. Máme priateľský vzťah, ale nestretávame sa,“ povedal raz Juraj a aj Adela dodala, že mali veľmi pekný vzťah a Jurajovi vždy priala len to najlepšie. „Juraj je veľmi šikovný človek, veľmi sa mu darí v tom, čo robí,“ dodala v skratke Adela, ktorá sa už po roku v televízii začala objavovať aj na markizáckych večierkoch.

Rande s ministrom

Len krátko predtým, ako sa stala súčasťou SuperStar a spoznala Tomáša Bezdedu, mal o ňu záujem aj súčasný minister obrany Robert Kaliňák. Adela otvorene priznala, že bol rok 2005, keď ju otec zobral na Ples v opere a práve tam jej dohodil rande s Kaliňákom.