FOTO: Aký otec, taký syn. Peter Sagan urobil výnimku a podelil sa o krásnu momentku s milovaným Marlonom

Bol to najsilnejší a najlepší pocit v jeho živote, aký kedy zažil. „Nevyrovná sa tomu žiadne víťazstvo na pretekoch,“ povedal Peter Sagan v relácii Opri sa o mňa v Slovenskom rozhlase o narodení svojho syna Marlona, ktorého má s bývalou manželkou Katarínou.

Urobil výnimku

Trojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike síce už dnes s Katarínou pár netvorí, no obaja vychovávajú svojho syna a snažia sa, aby mu nič nechýbalo. A hoci je Peter na sociálnych sieťach aktívny, zo svojho súkromia toho príliš veľa neukazuje. Nedávno však urobil výnimku a po dlhšej dobe zdieľal v príbehu spoločnú fotografiu so synom.

Marlon bol vraj jedným z dôvodov, prečo sa Peter Sagan rozhodol ukončiť svoju cyklistickú kariéru. Jeho narodenie totiž považuje za svoj najväčší životný úspech. „Bol to najsilnejší a najlepší pocit v mojom živote, aký som kedy zažil. Nevyrovná sa tomu žiadne víťazstvo na pretekoch, ani to, keď si človek kúpi nové auto. Bola to veľmi silná emócia,“ opísal synovo narodenie.

Chce žiť pre rodinu

Katka Saganová aj po rozchode s Petrom zostala žiť na juhu Francúzska na slnkom zaliatej francúzskej riviére. Syn Marlon tam navštevuje školu. „So synom nie je problém, keď ho chcem vidieť. Chodí do Monaka do školy, takže keď som tam, vidím ho každý deň,“ opísal Peter, ako momentálne s Katkou fungujú.

Spoločné chvíle so synom si Peter, samozrejme, užíva. Na spoločnej fotografii, ktorú nedávno zdieľal v príbehu na sociálnej sieti, vidno blonďavého usmievavého chlapčeka, z ktorého pomaly, ale isto rastie kópia svojho slávneho otca.

Po skončení kariéry sa Peter Sagan chce venovať práve Marlonovi a svojej rodine. „Predtým som žil pre cyklistiku, teraz môžem žiť pre moju rodinu. Vždy je pre čo žiť,“ uzatvára obľúbený športovec.