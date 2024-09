Ľudia jej písali, aby išla na potrat. Mama Amelie so vzácnou diagnózou verí, že ľudia pochopia jednu vec

Keď ultrazvuk ukázal, že sa ich vytúžené bábätko narodí bez prstov, od ľudí im začali prichádzať nenávistné komentáre a odporúčanie, aby podstúpila potrat. S touto myšlienkou sa však 33-ročná mamička Sara Bocheneková nedokázala zmieriť a svoje dievčatko si začala chrániť. Amelia je podľa nej dokonalá taká, aká je, a bude ju milovať bez ohľadu na všetky prekážky, ktoré im život prinesie, píše na svojom blogu,

Mysleli si, že dievčatko má ruku za hlavou

Keď 26. januára 2021 vstúpila do ordinácie svojho gynekológa, myslela si, že pôjde o rutinnú kontrolu. Žiaľ, opak bol pravdou. Počas ultrazvuku v 20. týždni tehotenstva jej lekár oznámil, že nevidí jasný obraz pravej ruky dieťatka. Objednal ju preto na ďalšiu kontrolu o dva týždne, no situácia sa opakovala.

„Nebola som vôbec nervózna,“ zaspomínala si Sara na svojom blogu, kde sa s fanúšikmi delí o svoje poznatky a skúsenosti v role matky. „Lekári mi povedali, že Amelia mala ruku za hlavou, a preto nemohli získať presný obraz. Dokonca som sa smiala, pretože to bolo také typické – starší syn Ethan počas ultrazvukov tiež nespolupracoval,“ dodala.

Keď ju opäť vzali do ordinácie, tešila sa, že opäť uvidí svoje malé dievčatko. „Technička vošla, predstavila sa a dala sa rovno do práce. Preletela tým skenovaním. Rýchlo poukázala na obličky, prietok krvi do šnúry, očné jamky... Potom náhle vypla prístroj a otočila sa ku mne," opísala moment, keď si uvedomila, že si svoju dcérku nestihla poriadne obzrieť. Vzápätí však spozornela.

Písali jej, aby išla na potrat