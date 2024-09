Rovesníci sa mu smejú, on si zatiaľ plní sen. Miško má iba 13 rokov, no už si založil vlastné rádio

Rodičia si spočiatku mysleli, že im doma rastie programátor, no on to videl inak. Trinásťročný Miško z východného Slovenska si za dverami svojej detskej izby zriadil štúdio, odkiaľ vo voľnom čase prevádzkuje vlastné internetové rádio. Aj napriek neprajníkom si plní obrovský sen.

Chce dosiahnuť veľké veci

„V naozaj mladom veku som vedel pracovať s počítačom a IT technológiami. Oco mi vždy hovoril, že na to mám a budem ITčkar," prezradil pre Refresher školák, ktorému sa rádio podarilo zriadiť na základe vlastnej šikovnosti a videonávodov na Youtube. S niektorými technickými vecami mu zas pomohol otec.

Rádio, ktorému dal názov Mišiačik, si rýchlo našlo svojich priaznivcov. „Každý deň ma počúva 10 až 20 ľudí. Niekedy je to až 25,“ prezrádza Miško, ktorý okrem hudby hrá aj na želanie, prináša zaujímavosti zo života svojich rovesníkov, ale tiež dopravný servis. Najväčšími fanúšikmi však zostávajú jeho rodičia. „Mama si ma púšťa, keď varí v kuchyni, oco zase v garáži,“ vysvetľuje Miško pre Plusku.

Nezastaví ho ani kritika

Aj keď chodí stále do školy a vysielať môže len cez víkendy, prázdniny či sviatky, s rádiom chce dosiahnuť veľké veci. „Mojím cieľom je hlavne, aby to počúvalo stále viac a viac ľudí a aby som mohol robiť to, čo ma skutočne baví,“ prezrádza.