Vlastnou obezitou si takmer zabila dcérku. Barbora sa postarala o jednu z najlepších premien v histórii

Najradšej by som tú jednu Barboru zo seba dostala preč, lebo som ju doslova zjedla, hovorila pred kamerami.

Počas premeny si siahla na vlastné dno. „Barborin otec je slovenský maratónsky šampión. A napriek tomu Barbora bojuje od detstva s obezitou. Po pôrode dcéry sa jej váha dostala do alarmujúcich čísiel. A práve dcéra sa stala tou najväčšou motiváciou, pre ktorú sa rozhodla zmeniť svoj život. Dokáže Barbora, nielen svojmu otcovi, že aj ona je schopná natrénovať a zabehnúť svoj prvý maratón?" informovala TV Markíza o časti, v ktorej padlo azda najviac sĺz počas histórie šou Extrémne premeny. Barbora nakoniec v sebe našla vôľu bojovníka a dokázala nemožné.

Emočné prejedanie

„Ja som nikdy nebola štíhla, vždy som mala na sebe viac kíl ako je bežne zdravé. Ale nikdy som nebola až takáto,“ prehovorila pred kamerami otvorene Barbora z Humenného, ktorej váha začala radikálne stúpať počas tehotenstva. „Do šiesteho mesiaca bolo všetko oukej, čo sa týka váhy a od šiesteho mesiaca som pribrala nejakých 35 kíl. Nárazovo,“ priznala.

Po pôrode podľa jej slov čelila extrémnemu stresu, dostala sa do cyklu emočného jedenia, ktoré začínalo najmä večer ako nočný rituál. „Po tom, ako sa dcéra narodila, dcéra strašne veľa plakala, boli to ťažké mesiace pre nás a ja som ten stres doslova po večeroch, keď ona spala, zajedala,“ vysvetľovala 29-ročná Barbora, ktorá na začiatku Extrémnych premien vážila cez 137 kilogramov. „Najradšej by som tú jednu Barboru zo seba dostala preč, lebo som ju doslova zjedla,“ priznala si.

Jej najväčšou motiváciou na premenu boli práve dcérka Dorotka, pre ktorú chcela byť aktívnejšou a zdravšou mamou, a manžel. Nechcela, aby sa za ňu niekto z nich hanbil. „Chcela by som, aby aj on mohol byť hrdý, že aha, toto je moja manželka, aká je krásna a štíhla a je moja!“ prezradila Barbora. Jednoducho túžila získať späť sebavedomie, ktoré stratila. Jej manžel jej však nikdy nehovoril, že by mala schudnúť a keď sa ho Maroš Molnár opýtal, či ju miluje, odpovedal jasne: „Najviac na svete.“

Pre obezitu takmer prišla o dcérku

Hoci na slávnostný galavečer Extrémnych premien prišla úplne nová žena a slzy sa leskli nielen v očiach rodiny, cesta za cieľom nebola vôbec jednoduchá. V histórii šou asi nikdy nepadlo toľko sĺz.