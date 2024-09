VIDEO: Držal ju za ruku a dal jej nádej. Hrdina Jon Bon Jovi presvedčil ženu, aby neskočila z mosta

Mal to byť pracovný deň ako ktorýkoľvek iný. Jon Bon Jovi v utorok 10. septembra na moste pre chodcov v americkom Nashville natáčal videoklip k svojej piesni „People's House“, keď neznáma žena preliezla zábradlie a plánovala skočiť. Video, ktoré zdieľala miestna polícia, teraz ukazuje, ako si legendárny hudobník zachoval chladnú hlavu a ako zúfalej žene dohovoril, aby životu dala ešte šancu.

Zachránil jej život

„Je potrebné, aby sme sa všetci navzájom chránili,“ povedal policajný prezident John Drake v krátkom vyhlásení pre X. Polícia zverejnila na sociálnych sieťach video, na ktorom vidieť, ako sa žena v modrom drží zábradlia, stojí na kraji mosta a chystá sa skočiť.

Krátko na to k nej prišiel Bon Jovi spolu s kolegyňou a robili všetko preto, aby dostali ženu do bezpečia. Hoci z videa nepočuť zvuk, zdá sa, že obaja sa žene snažili dohovoriť. Kým spevákova kolegyňa hladkala ženu na chrbte, Bon Jovi ju držal za ruku a nakoniec ju presvedčil, aby preliezla cez zábradlie k nim. Keď bola žena späť na chodníku, so spevákom sa objali a odkráčali spolu ďalej.

Svätec a legenda

„Bon Jovi ju pomohol presvedčiť, aby zišla z rímsy mosta, ktorý ide cez rieku Cumberland, do bezpečia,“ uviedla polícia v Nashville na sieti X, kde dodala, že ženu odovzdali do rúk odborníkov na duševné zdravie.

Jon Bon Jovi situáciu verejne nekomentoval, no zdroj z jeho prostredia pre The Post uviedol, že spevák urobil to, čo by urobil každý, keby sa ocitol v takejto situácii. Spevák má podľa fanúšikov skúsenosti s pomáhaním ľuďom v núdzi zo svojej nadácie JBJ Soul Foundation, ktorou roky pomáha ľuďom, ktorí trpia bezdomovectvom, chudobou a hladom. „Tento muž je svätec. Jon Bon Jovi je naozaj legenda,“ odkazujú mu fanúšikovia.

Pozrite si video zo záchrany: