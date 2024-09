Niekto chodí do fitka, ona pracuje s hlavou. Nela Pocisková sa za návštevy psychológa nehanbí

Pre mňa je to niečo, čo by malo byť v súčasnosti povinné, myslí si známa herečka.

V umeleckom svete sa pohybuje už od svojich štrnástich rokov, pričom neraz jej dal zabrať a nič jej nedaroval. Nela Pocisková už od mladosti tvrdo pracuje, spieva, hrá, nakrúca - a okrem toho je aj mamou dvoch detí. Niet teda divu, že aj na ňu je toho občas priveľa a potrebuje sa porozprávať s odborníkom. V rozhovore pre denník Nový Čas opísala, prečo sa bez poradenstva nezaobíde.

Umelecký svet

K Bratislavčanke boli sudičky mimoriadne štedré a do vienka jej venovali množstvo talentu. Zlato v hrdle, zmysel pre rytmus aj herecké nadanie. Po skončení základnej školy sa Nela Pocisková vybrala na bratislavské konzervatórium, ktoré úspešne vyštudovala.

Významným míľnikom v jej kariére potom bola úloha Katky v muzikáli Neberte nám princeznú, ktorú dostala ako štrnásťročná. Tam ju na konkurze objavil choreograf a režisér Ján Ďurovčík. A jej sa otvorili dvere do umeleckého sveta.

Je to niečo, čo by malo byť povinné

Ten ju však neraz vyviedol z miery a dával jej zabrať. „Keď som bola ešte dievča, nevedela som, samozrejme, čo všetko to obnáša. Je to strata súkromia. Ľudia nadobúdajú pocit, že majú právo vás súdiť,“ hovorí herečka v rozhovore pre denník Sme o živote v šoubiznise. Chápe, že je to súčasťou tej práce, no aj na ňu je toho občas priveľa a potrebuje sa porozprávať s odborníkom.