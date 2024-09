Meteorológovia prišli s najoptimistickejším scenárom štvordňových lejakov: Problémy prídu až cez víkend

„Vyťahujte svetre, začneme kúriť,“ varujú meteorológovia z iMeteo.sk, ktorí pozornosť sústreďujú nielen na prudké ochladenie, ale najmä na prichádzajúce veľké dažde, ktoré nás pravdepodobne pekne potrápia. Odborníci zverejnili pre Slovensko ten najpesimistickejší variant so záplavami biblických rozmerov, no prišli aj s najoptimistickejším scenárom, v ktorý by sme mali dúfať.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1164952248439675&set=pb.100047747322504.-2207520000

Pesimistický scenár

„Zrážky máme už za našimi hranicami a čoskoro začne dážď naberať na sile. Zrážky sa postupne rozšíria cez naše územie, no zatiaľ dážď výraznejšie komplikácie neprinesie. Problémy prídu až v priebehu víkendu, kedy dážď bude ešte výdatnejší a zároveň už bude pôda podmáčaná,“ uviedli meteorológovia, ktorí sa riadia nemeckým numerickým modelom, ktorý je podľa ich slov, čo sa zrážok týka, pre našu oblasť tým najpresnejším.

„Posledné prepočty numerického modelu zhoršujú očakávaný vývoj pre naše územie. Doteraz sa to najhoršie očakávalo na severe Álp a v oblasti Moravy, pričom na našom území malo spadnúť do 200 mm zrážok. Ako vidieť na mape posledných štyroch výpočtov numerických modelov, tak situácia sa na našom území s každým výpočtom zhoršuje a celkové úhrny cez 200 mm zrážok sa očakávajú oveľa plošnejšie a výdatnejšie,“ vysvetlili experti, ktorí pri najpesimistickejšej možnosti rátajú s tým, že na našom území spadne aj viac ako 250 mm zrážok.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/imeteo/posts/pfbid02ssdEELHcqzrfVueCjiG7nhAmDYNaQMv67UqeddFnuEvxMPi7PwZv39Qw7TUA4iLil

Optimistický scenár

Najhoršie počasie zažijú Alpy, Beskydy a Jeseníky, kde spadne až cez 300 mm zrážok. „Keďže zrážky, ktoré sa očakávajú, budú rozsiahle, výdatné a plošné, tak náš región čakajú celkom iste výrazné povodne, ktoré žiaľ neobídu ani Slovensko,“ uviedli meteorológovia, ktorí sa podelili aj o najoptimistickejší scenár.