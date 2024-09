Pošlite Slovákom tisícky gumákov, zavelil Baťa. Takto vyzerala veľká potopa, ktorá udrela na Bratislavu

Voda brala všetko, čo jej prišlo do cesty. Aj týmito slovami opisujú pamätníci jar roku 1947, kedy Bratislavu zasiahla mimoriadne ničivá povodeň. Pohroma si vyžiadala evakuáciu ľudí, ničila domy, zdevastovala polia a to aj napriek tomu, že sa jej armáda zo všetkých síl snažila predísť leteckým bombardovaním Dunaja. Zúfalým Slovákom napokon pomohlo aj nezištné gesto zo Zlína, priamo od továrnika Baťu.

250 kilogramov bômb

Vodná hladina v marci dosiahla výšku 924 cm a vplyvom silných mrazov z končiacej zimy sa razom premenila na ľadovú plochu. Ľudia už tušili, že ich nečaká nič dobré. Prietok vody sa náhle spomalil, a tak v snahe Dunaj čo najrýchlejšie spriechodniť do akcie povolali letectvo. Vojaci na ľadovú plochu bratislavského Dunaja na povel zhodili až 250 kilogramov bômb, no rieka sa vplyvom rýchleho jarného oteplenia vyliala z koryta a zaplavila starú Petržalku.

Foto: TASR

Ako informovali Bratislavské noviny, voda v niektorých častiach Petržalky dosahovala úroveň okien, ktorými prenikala do domov a ničila všetko, čo jej prišlo do cesty. Obyvateľov evakuovali do škôl, no napriek tomu sa snažili svojpomocne zachrániť, čo sa dalo.

Foto: TASR

Foto: TASR

Neváhali riskovať vlastné životy

