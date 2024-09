Stretla veľa mužov, no očaril ju on. Jana Kocianová s jej kovbojom Jožim zvládla aj nenaplnené prianie

Partnera by som si vzala toho istého, vravievala, keď sa jej niekto spýtal, či by v živote niečo zmenila.

„Janka bola môj softvér,“ hovorí aj dnes so smútkom v hlase Josef Škvařil po odchode svojej manželky na večnosť. Legendárna speváčka Jana Kocianová, od ktorej smrti v pondelok 23. septembra uplynulo šesť rokov, kedysi verila, že svoj boj nad zákernou chorobou vyhrala. Bohužiaľ, rakovina po rokoch zaútočila znovu. Umelkyňa mala šťastie aspoň v kariére a láske. Bola úplne spokojná so životom a sama vravela, že nič by nemenila. Svojho muža milovala nadovšetko a prežila s ním takmer 50 rokov.

Foto: TASR - Zuzana Čižmáriková

Speváčkou od detstva

Jana Kocianová sa narodila v roku 1946 na Záhorí v Šaštíne a už ako malé dievčatko sa túžila stať speváčkou. Navštevovala rôzne spevácke krúžky a zbory. „Už ako štvorročná som pobehovala po dome a vyspevovala si,“ zaspomínala si v rozhovore pre denník Korzár.

No rodičia jej umeleckú kariéru neschvaľovali, preto začala študovať na farmaceutickej a aj pedagogickej fakulte. Bolo jej však jasné, že chce spievať. „Pamätám si z detstva, že do Šaštína, kde som vyrastala, chodili hrať cigánske kapely, ľudovka. Všetko ma to očarilo. Realizovala som sa tak, že som spievala. Netuším, prečo to tak je. Asi sa to nedá vysvetliť, je to proste niečo, čo v človeku je od narodenia,“ hovorievala.

Jana Kocianová v roku 1998. Foto: TASR

Rozhodli kamarátky

Keď zmaturovala, kamarátky ju presvedčili, že so svojím hlasom musí niečo urobiť. „Nasmerovali ma do televízie, kde bola súťaž Zlatá kamera. A ja som ju bez toho, aby som sa o to nejako špeciálne zaslúžila, vyhrala,“ rozpamätával sa a dodala, že potom to bol už len krôčik k profesionálnej dráhe speváčky.

Stala sa nositeľkou troch zlatých Bratislavských lýr, účinkovala v bratislavskej Tatra revue a zaspievala si aj v programoch Karla Gotta. „Bola to výborná skúsenosť, ale byť len vokalistkou ma dlho nebavilo. Mala som málo priestoru,“ hovorievala. Preto sa po dvoch rokoch u maestra rozhodla vytvoriť vlastný koncertný program.

Láska na prvý pohľad to nebola

Niet divu, že svoju osudovú lásku stretla v práci. Josef Škvařil bol perkusionista a bubeník a keďže obaja boli hudobníci, zoznámili sa práve vďaka muzike. Láska na prvý pohľad to však vraj nebola.