Neopustila ho ani v kritických časoch. Františka Nedvěda a jeho Marušku spojila pusa v tuneli

Jeho hity, ktoré mnohokrát zložil s rovnako slávnym bratom Janom, si počas desiatok rokov našli fanúšikov v Česku aj na Slovensku. Neskôr sa však cesty Františka Nedvěda a jeho súrodenca rozišli a dlhé roky sa nerozprávali. Zmierenie prišlo až tesne pred nečakaným odchodom pesničkára z tohto sveta. Obľúbeného speváka životom sprevádzala milovaná manželka Maruška, s ktorou prežil 50 rokov. Tajomstvo ich lásky bolo jednoduché.

Brontosauři

František Nedvěd sa narodil 19. septembra 1947 v Prahe. Spolu so starším bratom Janom vyrastali v štvrti Spořilov, veľa času však trávili mimo mesta v Lukách pod Medníkem pri rieke Sázava. Podobne ako ich vrstovníci začínali s big-beatom, hrali v skupinách The Three Long Fingers a The Preachers.

V roku 1972 založili trampskú skupinu Toronto. V roku 1974 vyhrali prvýkrát festival Porta so skladbou Kamarád. Ešte v tom istom roku dali svojej skupine — tesne pred koncertom v pražskej Lucerne — nový názov Brontosauři. Zo slávnej éry tejto skupiny pochádzajú hity Růže z papíru či Na kameni kámen.

V polovici roku 1975 skupinu rozpustili a Jan spolu s Františkom Nedvědom a Zdenou Tichotovou sa na rok stali členmi skupiny Spirituál Kvintet. V roku 1976 formáciu Brontosauři opäť obnovili. V roku 1991 vydali úspešný album Ptáčata a rok nato album Kamínky. V roku 1995 vydali album Na kameni kámen.

Sólová kariéra

K päťdesiatym narodeninám brata Honzu Nedvěda odohrali 21. júna 1996 veľmi úspešný a pamätný koncert na Strahove, na ktorý prišlo 70 000 ľudí. Bratia sa rozišli v roku 1997, každý z nich sa venoval sólovej dráhe.