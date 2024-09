Spočiatku ho nechcela, dnes oslavujú ôsme výročie svadby. Sajfa sa manželke poďakoval krásnymi slovami

Keď sa do nej zapozeral, mal 30 rokov, ona o desať menej. Matej „Sajfa“ Cifra a Veronika Ostrihoňová patria dnes v slovenskom šoubiznise k harmonickým párom, ktoré sú už roky spolu. Pred časom oslávili ôsme výročie sobáša a pri tejto príležitosti sa známy moderátor poďakoval svojej manželke krásnymi slovami.

Dievča z kaviarne

Blonďavé dievča, ktoré stretli náhodou v kaviarni v nákupnom centre, bolo očarujúco krásne. Nemáš u nej šancu, kašli na to, radil Sajfovi kamarát. A najskôr mal pravdu, sprvu oňho veľký záujem nejavila.

Na svoje prvé stretnutie však spomínajú dodnes so smiechom. V roku 2009, keď sa prvýkrát ich cesty prekrížili, odchádzala práve Veronika na vysokú školu do New Yorku. Ako neskôr priznala v relácii Neskoro večer, aj preto Sajfu najprv ignorovala, nemala totiž v tej chvíli o žiaden vzťah záujem.

Nakoniec však predsa len došlo na prvé rande – stretli sa na Deň detí a Sajfa na ten deň, ako aj na celý rok 2009, keď spoznal svoju budúcu ženu, dodnes hovorí ako o prelomovom.

Nemenil by nič