Keď otvoril dvere, uvidel neuveriteľnú ženu. František Kovár vďačí za 51-ročné manželstvo Martinovi Hubovi

Keď hovorí o svojej manželke Danke, celý sa rozžiari. „Ešte aj dnes, keď si spomeniem na naše prvé stretnutie, niečo vo mne zašimrá,“ priznal František Kovár, ktorý je so svojou Danielou viac ako pol storočie. Hoci mu Ladislav Chudík hovoril, aby sa neženil, herec radšej počúvol celoživotnú radu od Martina Hubu. Vďaka nej s manželkou na rozvod ani nepomysleli.

František Kovár s manželkou. Foto: Reprofoto TA3 - Portrét

Ružové šaty a úžasné vlasy

„Ona vkĺzla do môjho života tak, že môj priateľ Ivan Ambrovič mal narodeniny a keď som otvoril dvere, videl som tam jednu úžasnú, neuveriteľne nádhernú ženu, ktorá chodila s týmto mojím kamarátom na medicínu. Pozreli sme sa na seba a vtedy niečo medzi nami preblesklo, nejaká chémia, niečo sa odohralo,“ prezradil v relácii Zvedavá Zuza František Kovár, ktorý svoju Danku stretol pred 51 rokmi.

„Danka mala vtedy ružové šaty, úžasné vlasy, bola neuveriteľne tenká v páse, o iných mierach radšej pomlčím... Pozrel som sa na ňu a ostal som sklamaný, lebo som sa dozvedel, že o chvíľu musí odísť. Keď odišla, bral som to ako premárnenú životnú šancu. Mal som však šťastie, lebo sa o nejakú chvíľu vrátila,“ spomínal v relácii Portrét na TA3. To, že im to vydržalo celý život, považuje za obrovské životné šťastie. Aj jeho kolega Ladislav Chudík mu kedysi radil, aby neženil.

S manželkou Dankou. Foto: TASR

Rada od Martina Hubu

„Ostal som zaskočený, ale toto som si zapamätal, a dnes už aj viem, prečo to povedal, lebo vedel, čo všetko táto profesia zahŕňa,“ povedal František Kovár a otvorene priznal, že 51 rokov v manželstve nebolo vždy ružových. No v ťažkých chvíľach si vždy spomenul na vetu jeho kolegu Martina Hubu.