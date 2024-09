Na troskách Dvojičiek sedel ako kráľ. Zázračný muž prežil pád z 22. poschodia, lebo surfoval na kuse betónu

Stále cítim, aké to bolo voľne padať, priznal aj po rokoch.

„Prečo si stále dnu? Vypadni odtiaľ!“ kričala naňho do telefónu tehotná manželka Louise, ktorá ráno 11. septembra 2001 videla v televízii tie najhoršie zábery v jej živote. Keď do Svetového obchodného centra (WTC) narazilo prvé lietadlo, jej manžel Pasquale bol práve vo výťahu a keď sa nakoniec s kolegami odvážil pre únik schodiskom, na 22. poschodí sa začala triasť celá budova a počul hluk, ako keby tesne popri ňom išiel nákladný vlak. Severná veža sa v tom momente začala rúcať a Pasquale Buzzeli mal v hlave jedinú myšlienku: „Nemôžem uveriť, že takto zomieram.“ To, ako sa mu podarilo prežiť, sa nedá nazvať inak ako zázrak.

Pasquala Buzzelli s manželkou Louise. Foto: Reprofoto YouTube - 60 minutes

Telefonát manželke

Bolo leto 2001 a v živote Pasquala Buzzelliho a jeho ženy Louise vyzeralo všetko krásne. Boli tri roky po svadbe, stále zamilovaní, prerábali si bývanie a na ceste bola ich prvorodená dcérka, pre ktorú mali vybraté meno Hope, teda nádej. Jedenásteho septembra bolo pre tohto stavebného inžiniera ráno v New Yorku ako každé iné. Zobral si kufrík a chystal sa na 64. poschodie Svetového obchodného centra, kde sídlila firma, pre ktorú pracoval. Trochu v ten deň meškal, bol rozospatý, pretože do noci pozeral futbal.

Bol práve vo výťahu smerom do kancelárie, keď zrazu zablikali svetlá a pocítil, ako sa konštrukcia budovy pohla o niekoľko metrov. Výťahom silno zatriaslo a on netušil, čo sa deje. Väčšina jeho kolegov vtedy už dávno mierila k núdzovému schodisku a keď dorazil do kancelárie aj Pasquale, rýchlo zavolal svojej manželke, aby z televíznych správ zistila, čo sa deje.

Pasquala Buzzelli s manželkou Louise. Foto: Reprofoto 9/11 The Miracle Survivor

Budem v poriadku, zavolám ti

Luise bola v siedmom mesiaci tehotenstva a keď si zapla televízor, neverila vlastným očiam. „Do tej budovy narazilo lietadlo,“ povedala ustráchane tak, že takmer ani nedokončila vetu. V slnečné utorkové ráno 11. septembra 2001 presne o 08:46 narazilo unesené lietadlo do Severnej veže Svetového obchodného centra medzi poschodia 93 a 99. Jej manžel sa nachádzal o 30 poschodí nižšie a vedela, že mu ide o život. „Budem v poriadku, zavolám ti,“ povedal manželke, ktorá o ani nie 20 minút v televízii uvidela, ako druhé lietadlo narazilo do Južnej veže.