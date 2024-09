Boli časy, keď nechceli byť na tomto svete. Známe osobnosti prehovorili, ako opäť našli vieru v život

„Je to už dosť rokov, čo som tu chcela nebyť. Tak som sa vtedy rozhodla. Príliš ma to tu bolelo a mala som pocit, že sa mnohým uľaví, keď odídem. Stal sa taký srandovný zázrak. Ostala som. Som tu. Som. Každý deň s obrovskou vďačnosťou a vierou v ďalšie a ďalšie zázraky,“ napísala na sociálne siete Kristína Tormová, ktorá s ďalšími známymi osobnosťami vyrozprávala svoj silný príbeh práve 10. septembra, kedy si pripomíname Svetový deň prevencie samovrážd. O svoje skúsenosti sa podelila nielen Tormová, ale aj Katka Koščová, speváčka Zuzana Smatanová či komik Matej Makovický.

Kristína Tormová

„Každý deň si uvedomujem, že ten deň už pre mňa nemusel byť. Viete, čo všetko by som nezažila? Koľko pekna, dobra, lásky… Viete, čo všetko by nebolo, kedy som nebola? Na toto myslím každý deň a to je taká vďačnosť… To je VĎAČNOSŤ. Moja odvaha zmeniť svoje rozhodnutie bolo to najlepšie, čo sa mi stalo. Začať znova. Ďakujem si a tiež všetkým, čo mi pomohli. Ďakujem, že som nedala bodku,“ priznala Kristína Tormová, ktorá všetkým, ktorí sa trápia, odkazuje, aby sa nevzdávali a žili ďalej.

„Ak máte suiscídne myšlienky, rozumiem vám. Počujem vás a vidím. Áno, deje sa to. Áno, viem, že to strašne bolí. Strašne. Nie, nebudem vám hovoriť, nech nevymýšľate a máte myslieť pozitívne a nepreháňať. Hovorím vám, prosím, nevzdávajte to,“ napísala otvorene. „A aj keď cez bodliaky, prekážky a debilov a kadečo iné boľavé. Dá sa sa to. Nedávajte, prosím, bodku! Objímam! Ďakujem, že som,“ odkázala

Zuzana Smatanová

„Bodkočiarka je symbolom pokračovania. Dnešným dňom 10. 9. si pripomíname prevenciu samovrážd a robíme osvetu, že je v poriadku vyhľadať odbornú pomoc. Nie je to tvoje zlyhanie, nie je to slabosť, ani menejcennosť. Neboj sa ukázať, že si človek a nie stroj, čo nepozná emócie Nezostávaj so svojou úzkosťou, alebo depresiou sám/sama, nerob za svojim životom bodku, ale bojuj a ozvi sa, pomoc existuje,“ napísala Zuzana Smatanová, ktorá si prešla silným vyhorením.

„Ja sama som mala k bodke blízko… Viem, aký je to pocit a príšerný stav, no rozhodla som sa, že sa nevzdám. Dnes som tu, hrdá a vďačná. Neboj sa, aj toto môže prejsť,“ uzavrela speváčka.