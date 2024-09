Muzikou balil baby, potom spoznal životnú lásku. Manželka Martina Babjaka akceptuje aj jeho vrtochy

„Na muziku sa baby vždy dobre balili,“ vraví Martin Babjak, ktorý sa za ženami v mladosti čo-to ponaháňal. Popredný slovenský barytonista napokon svoje šťastie našiel pri manželke Daniele, s ktorou je už desaťročia. Ako tvrdí, do chomúta s ňou vstúpil rád, pričom jeho polovička si zvykla aj na jeho vrtochy. Neúnavný propagátor hudby v rôznych jej podobách i žánroch sa v nedeľu 15. septembra dožíva 63 rokov.

Martin Babjak. Foto: TASR/Vladimír Benko

Spievajúca rodina

Pochádza z rodiny, ktorá by sa v rámci Slovenska mohla zaradiť k unikátom. Ide totiž o kompletne spievajúcu rodinu. Jeho rodičia stáli pri zrode Spevohry Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Otec Štefan Babjak bol sólistom a matka Terézia Babjaková zboristkou bystrickej Opery. O šesť rokov mladší brat Štefan je takisto operným spevákom a primášom Ľudovej hudby Štefana Babjaka, ďalší brat Ján je tenorista a sestra Terézia Babjaková-Kružliaková je mezzosopranistka.

Martin Babjak sa narodil 15. septembra 1960 v Banskej Bystrici. Počas štúdia na Strednej priemyselnej škole dopravnej bral hudbu iba ako príjemnú zábavu a i keď hrával vo folklórnej skupine, na umeleckú dráhu nepomýšľal. „Isteže som k hudbe inklinoval, veď vďaka rodičom, ktorí sa jej profesionálne venovali, som ju vnímal od útleho detstva. Ešte kým som bol dieťa, mi to však bolo úplne jedno. Nevynikal som v hre na nejaký nástroj a aj keď bol otec operný spevák, mne samému ani len nenapadlo, že by som ním mohol byť i ja,“ povedal pre Korzár.

Rodičia ho do ničoho netlačili

K prehodnoteniu svojich ďalších životných plánov dospel až v maturitnom ročníku. „Bolo to však veľmi spontánne, nedá sa povedať, že by som nad tým bol dlho uvažoval. Zrejme vo mne chuť spievať operu celý ten čas driemala. Rodičia ma do ničoho netlačili, bolo im jasné, že ak by sa snažili ma mňa vyvíjať nátlak, boli by to len zhoršili,“ dodal. Po talentových skúškach sa nádejný spevák dostal na bratislavské Konzervatórium do triedy profesorky Idy Černickej.

Martin Babjak v roku 2016. Foto: TASR/Branislav Račko

Počas štúdia absolvoval štvormesačnú stáž na vokálnej škole milánskeho Teatro La Scala. Prvé kroky na slovenskej opernej scéne urobil ako sólista Štátnej opery v rodnej Banskej Bystrici. Po dvoch sezónach vyhral v roku 1989 konkurz do bratislavského Slovenského národného divadla (SND), kde spieval 16 rokov. Občas stál aj na javisku košickej opernej scény.

S úspechom hosťoval na operných scénach v USA, Švajčiarsku, Česku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Francúzsku, Egypte, Kanade a v Japonsku.