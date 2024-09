Manželku mu dohodila známa kolegyňa. Braňo Deák nie je pri svojej Ladislave romantik, ale praktický muž

„Branko, čo len z teba bude... Veď ty by si sa iba hral,“ bedákala mama nad jeho budúcnosťou. „Hrám sa, mamina, a strašne ma to baví,“ hovorí dnes hrdo Braňo Deák, herec, ktorý uspel nielen na javisku a pred kamerami, ale aj v súkromnom živote. Vyše 15 rokov tvorí pár s manželkou Laďkou, ktorú mu dohodila známa kolegyňa a bývalá spolužiačka z vysokej školy. Tá mala podľa neho ako dohadzovačka dobrý nos na fungujúce páry a hoci Braňo nie je romantik, v manželstve sa preukázal ako jeden veľmi praktický muž.

Otec točil Dračie srdce

Rodený Bratislavčan vyrastal najmä u starých rodičov, pretože jeho rodičia veľa pracovali. „Babka navyše pracovala v škôlke, kam som chodil, takže aj tam som bol s ňou. A priznávam, že sa s tým spájali aj isté privilégiá,“ smial sa kedysi v rozhovore pre Pravdu Braňo Deák, ktorý prežíval pravé detstvo na dedine s kopou bratrancov a sesterníc, s ktorými chodili po vonku až do neskorého večera.

Lásku k umeniu a filmom podedil po otcovi Dušanovi, ktorý ako milovník koní a hospodárskych zvierat poskytoval rôzne zvieratá do filmov. Kedysi spolupracoval na takých dielach ako Fantaghiro, Traja mušketieri či Dračie srdce. „Minimálne osem mesiacov z roku som bol vonku na filmovačkách. Často sme do komparzu potrebovali deti a bol som veľmi rád, keď to boli práve tie moje,“ prezradil pre Nový Čas Dušan Deák. Je hrdý, že jeden z jeho synov ostal verný koňom a ten druhý sa vydal do sveta herectva.

Babetový gang

Braňo mal odmalička talent na prednes, účinkoval v rôznych školských scénkach a učiteľky v ňom už vtedy videli herca. Jeho mama ale mala obavy. „Branko, čo len z teba bude... Veď ty by si sa iba hral,“ lámala si hlavu nad synom. Nakoniec sa ale rozhodol ísť na konzervatórium a následne na Vysokú školu múzických umení, kde sa dostal do triedy Emila Horvátha. To, že sa mu splnil tento veľký herecký sen, bral ako zázrak, pretože len pár rokov prežil vážnu dopravnú nehodu.