Džem ako od babičky sa dá spraviť dobre aj rýchlo. Vďaka dvom veciam sa pri varení vyhnete ťažkostiam

S jeho prípravou sa spája aj nemalá nostalgia a spomienky z detstva. Naše babičky a mamy ho dokázali pripraviť najlepšie na svete a mnohí sa stále boja pustiť do jeho prípravy. Reč je o klasických domácich džemoch. Náročnosť a zdĺhavosť procesu nejedného kuchára odradí od ich prípravy a tak si radšej kupujú nejaké z obchodu. Existuje ale spôsob, ako to zvládnuť rýchlo a s perfektným výsledkom.

Pomôže špecifický hrniec

Podľa iDnes je však predstava o osemhodinovom miešaní hmoty mylná a na prípravu džemu vám stačí vyhradiť si niekoľko hodín menej. Napriek tomu si je potrebné uvedomiť, že si to vždy vyžaduje dávku trpezlivosti a hlavne postupovanie podľa receptu. Ak totiž dôjde k nepomeru, môže sa vám zmes pripáliť na hrniec, uvádza SweetFamily.

Ilustračný obrázok. Foto: Freepik

Nezabudnite okrem iného aj na to, že je ideálne používať hrnce s hrubým dnom. Podľa Zoznamu niektorí predpokladajú, že ak pridajú do džemu viac cukru, dokážu vyrovnať sladkú chuť aj pri použití nedozretého ovocia. Avšak takémuto postupu by ste sa mali vyhýbať a do džemu používať len úplne dozreté ovocie. Na kvalitný domáci džem potrebujete len tri ingrediencie.

Domáci džem ako od babičky