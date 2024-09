Starajú sa o neho zázrační ľudia na zázračnom mieste. Študent Denis je rád, že na neho niekto myslel

Nie je to tak dávno, čo našu krajinu obletela správa o záhadnom úraze slovenského študenta v Číne. Denis Toma utrpel vážny úraz hlavy, po ktorom ležal 40 dní v čínskej nemocnici. Rodičia sa o neho veľmi báli a nevedeli, ako sa im ho podarí dostať domov. Našťastie, riešenie sa napokon našlo a koncom júla sa podarilo vládnym špeciálom úspešne dopraviť do Bratislavy Denisa aj s rodičmi. V súčasnosti tak už rehabilituje na Slovensku a robí pokroky, ako informuje reportáž relácie Reflex.

Tušila, že je zle

Keď Denis pred rokom odišiel študovať do Číny, iste netušil, čo ho čaká. To, že sa mu niečo stalo, si vraj vôbec nepamätal. „Mali sme si zavolať, ale bol nedostupný aj na sociálnych sieťach. To som už tušila, že je zle,“ hovorí v reportáži Denisova mama Dagmar a vysvetlila, že jej syn spadol z eskalátora a potom ešte utrpel zrážku s autobusom.

Foto: Transparentný účet DENIS TOMA

Stratil veľa krvi a v nemocnici upadol na 40 dní do bezvedomia. Rodičia boli zo zlého zdravotného stavu svojho syna zúfalí a navyše ani nebolo jasné, ako sa študenta podarí priviezť naspäť domov na Slovensko. Komerčnou linkou totiž nemohol letieť. Napokon ho domov dopravil vládny špeciál

Je vďačný, že niekto na neho myslel

Denis po viac ako mesiaci na domácej pôde postupne robí pokroky. „Všetko vrátane chôdze sa postupne zlepšovalo aj komunikácia nabiehala,“ hovorí Denis pre Reflex. Ako vraví s úsmevom fyzioterapeutka Lea Turčániková, je vraj dobrým pacientom, pretože neodvráva. „Keď prišiel, nechcelo sa mu veľmi komunikovať a bol veľmi tichý. Každým dňom je to lepšie a lepšie,“ vysvetľuje a dodáva, že jednoznačne vidno zlepšenie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945615047601968&set=a.642476954582447&type=3&ref=embed_post

Jeho mama vraví, že sa o neho starajú zázrační ľudia na zázračnom mieste. Rodina ďakovala aj každému, kto finančne pomohol s jeho návratom na Slovensko. „Je to veľmi milé od ľudí, ktorí vás podporujú a ste radi, že niekto na vás myslí,“ povedal osudom ťažko skúšaný mladík.