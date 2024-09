Zábery padajúcich mrakodrapov šokovali aj každého Slováka. Útok na Dvojičky navždy zmenil svet

Pamätáte si, čo presne ste robili 11. septembra 2001? Väčšina Slovákov vie na túto otázku odpovedať a má na to dobrý dôvod. Od najtragickejších teroristických útokov v dejinách Spojených štátov v stredu uplynulo 23 rokov. Útok na viaceré miesta USA navždy zmenil celý svet.

Pozostatky Svetového obchodného centra. Foto: Wikipedia/Kafziel

Islamisti z teroristickej siete al-Káida zaútočili 11. septembra 2001 v štyroch dopravných lietadlách na ciele v USA. Dve lietadlá vrazili do budov Svetového obchodného centra (World Trade Center – WTC) v New Yorku, tretie narazilo do budovy Pentagónu pri Washingtone a štvrté sa zrútilo v štáte Pensylvánia.

Neboli to náhodné ciele

Pri teroristických útokoch zahynulo takmer 3000 ľudí z 93 krajín, pričom zranenia utrpelo ďalších približne 6000 ľudí. Na mieste dvoch zrútených budov Svetového obchodného centra v New Yorku, ktoré dostalo názov Ground Zero (epicentrum), sa každoročne stretávajú pozostalí po obetiach teroristických útokov, ako aj tí, ktorí útoky prežili. Na obete spomínajú zvonením zvonov, minútou ticha a čítaním ich mien.

Foto: Wikipedia/rds323

Teroristi nevybrali ciele náhodne. Svetové obchodné centrum sa stalo obeťou svojho ikonického postavenia na panoráme Manhattanu, ktorá reprezentuje ekonomicky vyspelé USA, a Pentagón si vybrali preto, lebo v ňom sídli americké ministerstvo obrany a hlavné veliteľstvo ozbrojených síl.

Obrázky, ktoré obleteli celý svet

Ráno 11. septembra 2001 o 8.46 h miestneho času narazilo lietadlo Boeing 767 americkej leteckej spoločnosti do severnej budovy WTC v New Yorku. Následne, 18 minút po prvom stroji, narazil do južnej budovy WTC druhý Boeing 767. Štyristo metrov vysoké dvojičky sa po nárazoch lietadiel zrútili, pričom ich pád zničil ďalších 50 budov. Obrázky padajúcich mrakodrapov, obrovského oblaku popola i prachu, ktorý sa valil ulicami New Yorku, a pred touto pohromou utekajúcich ľudí vzápätí obleteli celý svet.

Tretie lietadlo nasmerovali útočníci na Pentagón, sídlo Ministerstva obrany USA. Do jeho západnej strany vrazilo o 09.45 h. Pri útoku zahynulo 125 vojenských a civilných zamestnancov rezortu obrany, ako aj 64 cestujúcich v lietadle vrátane piatich únoscov.