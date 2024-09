Keď odmietol variť z prášku, začali ho šikanovať. Šéfkuchár Nikolas v nemocnici spôsobil gastrorevolúciu

Pracoval v luxusných reštauráciách, no keď prišla pandémia, zostal bez práce a manželka mu len medzi rečou povedala, že hľadajú kuchára v nemocnici v Nymburku. „Do špitálu variť nepôjdem,“ povedal otvorene český šéfkuchár Nikolas Kratěna, no napokon sa počas covidu predsa len zamestnal ako kuchár v nemocnici. Chcel tu iba prežiť pandémiu, no nakoniec urobil v nemocnici gastrorevolúciu, ktorá tam trvá dodnes. Gaštanové tortelliny, udené maslo, agnolotti a la carbonara. Znie to ako menu z drahej reštaurácie, pritom je to strava, ktorú Nikolas podáva pacientom a zamestnancom.

Stážoval v michelinských reštauráciách

Malá mestská nemocnica, ktorá má len dvesto lôžok, no napriek tomu vo veľkom investuje do svojho rozvoja. Našli by ste tam nielen magnetickú rezonanciu, ktorá robí najlepšie snímky v Českej republike, ale aj nadštandardné izby pre rodičky, kto vyzerajú ako hotelové izby. To všetko dopĺňa ponuka jedál, za ktorú by sa nemuseli hanbiť ani v lepších reštauráciách. Za to vďačia šéfkuchárovi Nikolasovi Kratěnovi, ktorý za svoju kariéru varil na tých najluxusnejších adresách.

Nikolas absolvoval stáže v dvoch michelinských reštauráciách, varil v pizzerii Nuova, ktorá patrí do legendárnej skupiny českých reštaurácii Ambiente, pôsobil v hoteli Hilton, v reštaurácii U Prince aj vo vychválenom podniku zameranom na steaky a sushi Kobe. Ako spomínal pre portál CzechCrunch, v januári 2020 sa rozhodol otvoriť si svoju vlastnú reštauráciu, no nemohol si vybrať horší čas. Po 10 mesiacoch musel zatvoriť, pretože nezvládol pandémiu a všetky reštrikcie s ňou spojené.

Omáčky varili z prášku

„Zatvoril som a rovno som šiel zháňať prácu. Moja manželka medzitým v nemocnici v Nymburku porodila a hovorila, že tam hľadajú kuchára. Odpovedal som jej, nech sa na mňa nehnevá, ale že do špitálu variť nepôjdem,“ spomínal Nikolas, ktorý nakoniec nemal na výber a odišiel so životopisom do nemocnice. Povedal si, že je to len dočasné, aby prežil pandémiu a potom sa vráti do nejakej reštaurácie alebo hotela.

Keď videl, ako v nemocnici varili z rôznych práškov, myslel si, že to nezvládne. „Začal som variť po svojom, ako som bol zvyknutý, takže som všetko od základu restoval. Tu sa veci robili inak. Keď bol španielsky vtáčik, omáčka sa robila tak, že sa napustil kotol vodou, dal sa do toho prášok, zaprášilo sa to paprikou a bolo,“ priznával Nikolas. Za tri mesiace zmenil jedálniček v nemocnici na nespoznanie, hoci to nemal jednoduché. Na pacienta mohol totiž minúť zhruba 60 českých korún, teda niečo vyše dvoch eur, pričom nohy mu podkopávali aj kolegovia.

Šesť ibalginov denne