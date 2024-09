Podarilo sa im to tajiť celé leto. Dominika Kavaschová a Daniel Fischer si plnia sen o veľkej rodine

Sama mám sestru, a je to to najlepšie, čo ma mohlo kedy postretnúť, priznala herečka.

„Všetky matky, skláňam sa pred vami. Skláňam sa pred tou neskutočnou silou, ktorú v sebe máte, máme,“ napísala Dominika Kavaschová pred tromi rokmi, keď sa jej narodila dcérka Maia. Herečka sa smiala, že by chcela druhé bábätko, no s humorom dodala, že určite nie dvojičky, ktoré má jej sestra. Obľúbená herečka teraz na sociálnych sieťach fanúšikom oznámila krásnu správu o tom, že už čoskoro sa s partnerom Danielom Fischerom stanú opäť rodičmi.

„Keďže mi už píšu novinári, tak vám oznamujem, že som tehu. Preto som bola celé leto totálne neaktívna na Instagrame. A kde inde vám to dať vedieť, ako takto s mojimi naj mamkami,“ oznámila Dominika Kavaschová, ktorá ukázala aj fotografiu, na ktorej vidieť vykúkajúce tehotenské bruško.

„Sme na začiatku štvrtého mesiaca. Je to krehké, citlivé, veď to poznáme. Držte palce. Celé leto bolo žalúdkovo náročné, ale už bude hádam lepšie. Pozdravujem všetky tehulky, ktorým sa s dnešným dažďom konečne uľavilo ako mne,“ odkázala herečka, ktorá by chcela mať veľkú rodinu a v deťoch vidí obrovský zmysel svojho života.

„Túžim po tom. Aj keď je človek z toho, čo sa deje vo svete a u nás trošku smutný a cíti neistotu a strach. Ale, veľmi by som chcela mať druhé dieťa, veľkú rodinu, aby Maia nebola jedináčik. Sama mám sestru, a je to to najlepšie, čo ma mohlo kedy postretnúť,“ hovorila v minulosti pre Najmama.sk Dominika, ktorá verí, že jej dcérka Maia bude skvelou sestrou.