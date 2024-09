Štát pre Slovákov vyčlenil státisíce eur. Dostať by ich mala jedna skupina ľudí, takéto sú podmienky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR minulý týždeň spustilo nový systém odľahčovacej služby pre rodičov zdravotne znevýhodnených detí. Pilotná fáza projektu potrvá do 31. decembra 2024 a bude financovaná zo štátneho rozpočtu vo výške 279 595 eur. Od budúceho roka bude projekt pokračovať, ale bude financovaný z fondov EÚ. V pondelok o tom na tlačovej konferencii informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Nefungovala dobre

„Odľahčovacia služba, ako sa ukázalo, na Slovensku prakticky nefungovala, respektíve nefungovala dobre. Tie dôvody boli dva. Prvý, že samosprávy nemajú dostatok financií na to, aby takúto odľahčovaciu službu financovali. Pripomínam, že nejde o kompetenciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ale samospráv. A ten druhý bol vážnejší, že rodičia nemali dostatok prostriedkov na úhradu takejto odľahčovacej služby,“ uviedol minister.

Doplnil, že rezort práce prispeje rodičom alebo opatrovateľom zdravotne znevýhodnených detí na úhradu odľahčovacej služby v priemernej výške ekonomicky oprávnených prostriedkov. Tomáš očakáva, že sa týmto opatrením zvýši záujem o odľahčovaciu službu, keďže minulý rok ju z 8300 osôb využilo len 150, a to z dôvodu nedostatku prostriedkov na jej úhradu.

Ako je to s preplatením?

Rodičia môžu o preplatenie odľahčovacej služby požiadať vždy najneskôr do konca ďalšieho mesiaca. Rodičia a opatrovatelia zdravotne znevýhodnených detí vo veku od šesť do 18 rokov môžu využiť odľahčovaciu službu buď u verejného alebo neverejného poskytovateľa sociálnych služieb, ktorý je zapísaný do registra takýchto služieb.