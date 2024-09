Princezná Kate oznámila svetu najkrajšiu správu. Expertka na reč tela si všimla štyri dôležité momenty

Momentálne sústredím všetko svoje úsilie na to, aby som zostala bez rakoviny, priznala princezná.

„Život, ako ho poznáte, sa môže v okamihu zmeniť,“ povedala princezná z Walesu, ktorá oznámila radostnú správu, že ukončila chemoterapiu po tom, ako jej diagnostikovali bližšie nešpecifikovanú formu rakoviny. V emotívnom videu, ktoré pridala na sociálne siete, priznala, že posledných deväť mesiacov bolo pre ňu a jej rodinu veľmi náročných. Odborníčka na reč tela Judi Jamesová pre britský denník Mirror prezradila, že ide o najsilnejšie video kráľovskej rodiny a uviedla aj to, čo si ako profesionálka všimla na princeznej a jej rodine.

Foto: Instagram - princeandprincessofwales

S Williamom si uvedomili dôležitú vec

„Ako sa leto chýli ku koncu, ani vám neviem povedať, aká je to úľava, že som konečne ukončila chemoterapiu. Posledných deväť mesiacov bolo pre nás ako rodinu neuveriteľne náročných. Život, ako ho poznáte, sa môže v okamihu zmeniť a my sme si museli nájsť spôsob, ako preplávať rozbúrenými vodami a touto neznámou cestou,“ uviedla princezná Kate na sociálnych sieťach X a Instagram. Priznala, že cesta rakoviny je zložitá, desivá a nepredvídateľná a nielen pre ňu, ale aj pre jej rodinu.

„Momentálne sústredím všetko svoje úsilie na to, aby som zostala bez rakoviny. Hoci som ukončila chemoterapiu, moja cesta k uzdraveniu a úplnému zotaveniu je dlhá a naďalej musím brať každý deň tak, ako prichádza,“ povedala otvorene Catherine, ktorá je v dojemnom videu niekoľkokrát zobrazená sama, no väčšinu času je v obklopení svojich troch detí a manžela Williama. Počas ťažkých chvíľ si so svojou rodinou opäť uvedomili, na čom skutočne záleží.

„Tento čas nám s Williamom pripomenul, aby sme si pripomínali a boli vďační za jednoduché, no dôležité veci v živote, ktoré mnohí z nás často považujú za samozrejmosť. Jednoducho milovať a byť milovaný,“ uviedla Kate, ktorá fanúšikom poďakovala za podporu a silu, ktorú jej vyjadrovali a odkaz mala aj pre tých, ktorí s rakovinou stále bojujú. „Zostávam s vami bok po boku, ruka v ruke. Z tmy môže prísť svetlo, tak nech to svetlo jasne svieti,“ uzavrela princezná, ktorá podľa jej slov vstupuje do novej fázy s obnoveným pocitom nádeje a ocenením života.

Foto: Instagram - princeandprincessofwales

Reč tela

„Toto je jeden z najviac emocionálne odhaľujúcich pohľadov na kráľovskú rodinu,“ povedala otvorene odborníčka na reč tela Judi Jamesová, ktorá si vo videu všimla zábery, kedy Kate stála sama v lese so zavretými očami. Scény podľa Jamesovej neboli vo videu náhodné a majú svoj hlbší zmysel.