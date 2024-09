Mali byť vo veži Dvojičiek či v unesenom lietadle. Toto sú známe tváre, ktoré na 11. september nezabudnú

Jedna tragédia zmenila celý svet. Presne 11. septembra 2001 štyria teroristi z al-Káidy uniesli štyri lietadlá a o život pripravili takmer tritisíc ľudí. Teroristický útok v New Yorku, vo Virgínii a Pensylvánii vyvolal otrasy po celom svete a všetci sa modlili, aby medzi obeťami neboli ich príbuzní.

Svoje spomienky majú na 11. september aj známe osobnosti. Niektoré z nich boli priamymi svedkami pádu Dvojičiek, iní vďaka zhode náhod nenasadli do unesených lietadiel či neprišli do Svetového obchodného centra.

1. Lady Gaga

Rovnako ako mnohí, ktorí boli v to ráno v New Yorku, aj Lady Gaga si pamätá každá sekundu toho dňa. Známa speváčka bola vtedy ešte len tínedžerkou. „Bola som v škole so svojimi priateľkami. Pamätám si len, že učitelia dejepisu nás všetkých zhromaždili v jednej miestnosti, kde sme mali zapnutú televíziu. Nikto z nás neveril, že sa to deje,“ spomínala na osudný deň.

Školákom sa podarilo dostať na strechu školy, kde mali výhľad na obe veže Dvojičiek. „Tak sme tomu neverili, že sme vybehli na strachu a pamätám si, ako jedna veža spadla a potom sme všetci sledovali pád druhej veže. Moja škola bola ďaleko, ale obloha, ktorá sa nad nami vznášala bola zrazu úplne čierna,“ dodala speváčka.

2. Pete Davidson

Známy komik, herec a bývalý priateľ Kim Kardashian utrpel pri teroristickom útoku osobnú stratu. Jeho otec bol v New Yorku hasičom a bol jedným z tých, ktorí zachraňovali zranených. Zo služby sa však domov nikdy nevrátil.

Pete Davidson mal len sedem rokov a na znak hrdinstva svojho otca si nechal vytetovať jeho služobné číslo 8418. Komik každý rok 12. septembra organizuje komediálnu šou, aby vyzbieral peniaze pre charitatívne organizácie.

3. Paul McCartney

Britský spevák bol 11. septembra v New Yorku. Bol na letisku, kde čakal na svoj let. Keď sa ale pozrel z okna lietadla, uvidel horiace Dvojičky. „Najprv sa objavil kúdol dymu a potom nasledoval druhý. Hovoril som si, že to je optický klam. Pravdepodobne je to len nejaký malý požiar,“ hovoril si vtedy legendárny Paul McCartney.