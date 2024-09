Keď sa blížila učiteľka, jeho mama by sa od hanby najradšej vygumovala. Z nezbedníka vyrástol úspešný muž

Vyrušoval tak veľmi, že si za to vyslúžil niekoľko zhoršených známok zo správania. Sťažnosti na neho sa kopili a jeho mama by sa najradšej vygumovala, aby nemusela čeliť jeho učiteľke. Napokon ho mama za jeho vystrájanie v škole zbila, no priznala, že rebelskú povahu má po nej.

Keď chlapec trochu podrástol, začal si plniť svoj sen v rádiu, z ktorého sa postupne dostal na oči verejnosti. Dnes je vo svojom obore jeden z najznámejších.

Poznáte chlapca na fotografii?