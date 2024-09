Riadi sa jednoduchým, no dôležitým pravidlom. Leoš Mareš vie, že na úspech nemôže čakať pri telefóne

Po 11 rokoch sa vracia do porotcovského kresla. Reč je o českom moderátorovi, spevákovi a producentovi Leošovi Marešovi, ktorý bude opäť hodnotiť súťažiacich v obľúbenej šou Česko Slovensko má talent. „Veľa ľudí chodí do práce, ktorá ich nebaví. Preto som vďačný, že mám možnosť byť medzi ľuďmi, ktorí robia zábavnú a ešte aj dobre platenú prácu. Uvedomujem si, že je to možno trošku nefér,“ povedal moderátor so smiechom v rozhovore pre týždenník Život.

Diskotéka priamo v autobuse

Rodák z Berouna sa po prvýkrát v živote zoznámil s mikrofónom, keď išiel na jeden zahraničný zájazd do Nemecka. Členov zájazdu vtedy veľmi prekvapil, keď uvádzal diskotéku priamo v autobuse. Počas štúdia na vysokej škole v Chebe ho prijali do rádia Egrensis a keď v roku 1997 školu ukončil, dostal ponuku od rádia Evropa 2.

Odvtedy sa tak venuje prevažne moderovaniu a patrí medzi najpopulárnejších českých moderátorov. V rozhovore pre Život však priznal, že nie je typom človeka, ktorý by čakal na príležitosť a na to, že mu zazvoní telefón a niekto mu tú prácu ponúkne.

Už by nemal na chlieb

Snaží sa podľa vlastných slov si príležitosti vytvárať sám. „Lebo ak by som čakal na príležitosti, tak už dávno nemám na chlieb. A čakať na príležitosti, ktoré ni­kdy neprídu, by bolo iba smutné. Čiže je pravda, vytváram si vlastné projekty a všetko navyše, čo príde, beriem ako bonus,“ vysvetľuje Leoš Mareš.

Zároveň dodáva, že ak sa mu niečo nepodarí, tak to rozoberá, analyzuje, premýšľa o tom, prečo to neurobil inak, lepšie. „Som na seba neuveriteľne prísny. Najväčším kritikom som sám sebe ja,“ prezrádza s úsmevom.