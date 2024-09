Zdravie ani zdravý životný štýl sa vyhrať nedá. Cesta k nemu áno – v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha

Práve v tento deň štartuje 6. ročník súťaže, v ktorej 40 slovenských základných škôl získa program akadémie. Konkrétne odborné vedenie jednej 20‑člennej skupiny žiakov 1. – 4. ročníka na celý školský rok zadarmo.

Kto má deti, veľmi dobre vie, že nedostatok pohybu je stále väčší problém. Počítače, smartfóny, sociálne siete je lákadlo, ku ktorému sa dostávajú stále mladšie a mladšie deti. Pritom pravidelný pohyb dokázateľne zlepšuje sústredenosť, zdatnosť detí a prispieva k správnemu vývinu detí.

Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Tréningy sú vyskladané tak, aby deti športovali hravo, dbá sa na ich telesný aj duševný vývin.

Ak teda chcete, aby boli vaše deti zdravšie, spokojnejšie a šťastnejšie, môžete ich práve od dnes nominovať do súťaže o akadémiu – zadaním e-mailu riaditeľky alebo riaditeľa školy – len ten totiž môže svoju školu do súťaže záväzne prihlásiť.

Prihlasovať základnú školu síce môžete až do 17. decembra, keď sa súťaž končí, ale pozor! Odporúčanie je jasné – ak to urobíte do 1. októbra, nestratíte ani deň. Práve vtedy sa totiž začína hlasovacia fáza. Len vďaka počtu hlasov sa môže vami nominovaná škola dostať medzi 5 najúspešnejších v kraji, ktoré akadémiu vyhrajú zadarmo.

Ako sa zapojiť do hlasovania? Všetko sa to spustí 1. októbra. Na webovej stránke www.akademia.o2.sk si hlasujúci vyberie školu a zapojí sa prostredníctvom SMS. Takto sa dá hlasovať z jedného telefónneho čísla raz denne a škola získa jeden hlas. Hlasovanie je zadarmo.

Efektívnejšie je to prostredníctvom novinky - súťažných produktov. Sú nimi mliečne produkty Brejky, ovocné OVKO Plus, minerálna voda Budiš a aplikácia O2. Hlasuje sa odoslaním jedinečného kódu a hlasovanie je obmedzené jediným – počtom zakúpených produktov. Škola získa za každý produkt a poslaný kód až 5 hlasov.

Podrobnejšie pokyny nájdete na produktoch, tie sú špeciálne označené, s výraznou etiketou promujúcou Akadémiu a jej súťaž. Tá potrvá do 17. decembra, keď sa hlasovanie uzavrie a vyhodnotí. Akadémiu získa v každom kraji 5 škôl s najvyšším počtom hlasov, dohromady sa teda bude tešiť 40 slovenských škôl. Víťazné školy zverejnia do 30. decembra 2024.

Tak teda neváhajte, nominujte školu, ktorú navštevujú vaše deti a potom – hlasujte!

Viac informácií k aktuálnemu ročníku nájdete na webe www.akademia.o2.sk