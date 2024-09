Obetavá mama sa stará o 13 detí. Keď sa pozriete bližšie na FOTO, zistíte, že všetko je inak

Dvadsaťosemročnú Jess stála zbierka necelých 7000 eur a zdá sa, že so svojou záľubou nehodlá prestať.

Hovoria si mama a otec a každý deň si užívajú radosti, ktoré so sebou prináša rodičovstvo. Pravdepodobne by na tom nebolo nič zvláštne, keby sa v skutočnosti nestarali o trinásť bábik. Dvadsaťosemročná Jess z Londýna so svojím manželom Averym však tvrdia, že sa starostlivosťou o svoje „falošné deti", ako bábiky nazývajú, zodpovednejšie pripravujú na rolu rodičov.

Terapeutická činnosť

Jess vraví, že vždy milovala deti. „Je niečo veľmi upokojujúce a neuveriteľne silné na tom, keď držíte v náručí malé bábätko. Mám malú krstnú dcérku, ktorú zbožňujem, rada sa s ňou maznám. Rovnako tak je príjemné, a podľa mňa dokonca terapeutické, popestovať si reborn bábiku,“ hovorí pre portál NY Post žena, ktorá pracuje ako manažérka v oblasti ľudských zdrojov.

Svoju úplne prvú bábiku, mesačné dievčatko Rebeccu, si kúpila zhruba za 300 eur, aby jej robila spoločnosť počas covidovej domácej izolácie. Netrvalo dlho a stala sa posadnutá túžbou po ďalších. Jej netradičné potomstvo sa tak začalo rýchlo rozrastať.

Nehodlá prestať

O niekoľko mesiacov pribudol do rodinky novorodenec Sam, nasledovala mesačná bábika June, potom osemmesačná Brooklyn, novorodenec Manuela, Lilly a Annalesa, trojmesačná Zain, novorodeniatko Aria a dokonca aj predčasne narodená Cookie.

Neskôr si Jess domov doniesla aj na pohľad staršie deti, ročné dievčatká Charlie a Pippu a nakoniec štvorročnú July. Ako prezradila na svojich sociálnych sieťach, jej zbierka ju doteraz stála necelých 7000 eur a zdá sa, že so svojou záľubou nehodlá prestať.