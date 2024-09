Hľadá sa dedko, ktorý pomôže zaplniť prázdne miesto. Inzerát mamičky Petry chytil Bratislavčanov za srdce

Pre každé dieťa je veľmi osožné vyrastať aj so starými rodičmi, hrať sa s nimi a učiť sa od nich nové veci. Niektoré deti ich však už nemajú, a tak im spoločné zážitky so staršou generáciou chýbajú. Presvedčila sa o tom aj Bratislavčanka Petra, mama malého chlapčeka, ktorému chýba deduško tak veľmi, že by mu jedného rada našla. Inzerát chytil za srdce všetkých Bratislavčanov.

Dedko ich stráži z nebíčka

„Môj otecko a náš naj deduško už nás nejaký rok stráži z nebíčka. Možno to niekomu príde vtipné, ale môjmu synčekovi deduško chýba,“ uviedla Petra vo facebookovej skupine Ružinov náš každodenný.

Foto: Facebook Ružinov náš každodenný

To, čo nasledovalo potom, všetkých dojalo. „A tak hľadám niekoho, kto možno vnúčatá nemá alebo mať nemôže, komu možno tiež chýba spoločnosť na občasné trávenie spoločných chvíľ,“ dodala mamička, ktorá na sociálnej sieti okamžite našla podporu. „Myslím, že je to krásna myšlienka, navzájom si pomôcť. Babičky a deduškovia sú veľmi dôležité osoby v živote našich detí. Držím pästičky, nech nájdete niekoho, kto bude novým členom vašej rodiny,“ komentovala príspevok Miroslava.

Spoločne našli množstvo riešení