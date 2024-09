Dcére dala telefón a tri mesiace sledovala, ako ju menil. Drew Barrymore má pre rodičov silný odkaz

Vie, aké je to byť detskou hviezdou, čo to urobí so psychikou a kam to až môže zájsť. Ju samotnú to dostalo až na dno, z ktorého sa dokázala dostať len zázrakom. Drew Barrymore sa rozhodla svoje dve dcéry pred všetkým ochrániť a to až tak, že im roky nedovolila mať smartfóny. Teraz priznala, že nakoniec podľahla tlaku svojej dcéry a na 11. narodeniny jej dopriala telefón. Tri mesiace sledovala, ako jej dcére mobil zmenil život a nakoniec sa rozhodla pre radikálne riešenie – mobil jej zobrala a mala na to dôvod, ktorým inšpiruje mnohých rodičov.

Divoké dieťa z Holywoodu

Drew Barrymore mala len sedem rokov, keď sa z nej stala filmová hviezda, ktorá si oblievala zmrzlinu likérom Baileys. Ako 11-ročná mala vážne problémy s alkoholom, o rok neskôr vyskúšala drogy a o rok na to sa pokúsila o samovraždu. Kvôli tomu skončila hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení. „Bola som naozaj divoké dieťa a vymkla som sa spod kontroly až tak, že nikto nevedel, čo so mnou robiť,“ povedala Barrymore, ktorá bola na liečení viac ako rok. Odvtedy je čistá.

Keď sa ako 14-ročná dostala z liečenia, požiadala o oficiálnu právnu separáciu od svojej matky. Po vytriezvení si totiž uvedomila, aký vplyv na ňu mala práve ona, ktorá sa od jej útleho detstva snažila iba o jediné – slávu. „Ako dieťa som si veľakrát priala, aby mi niekto povedal NIE. Tak veľmi som chcela rebelovať, pretože mi chýbali nejaké usmernenia a obmedzenia. Mala som priveľa slobody, voľnosti, nadbytku a teda prístupu ku všetkému, takže sa pre mňa napokon slovíčko NIE stalo výzvou,“ napísala na sociálne siete Drew Barrymore, ktorá chcela svojim dcérkam, dnes 10-ročnej Frankie a 12-ročnej Olive, dopriať úplne iné detstvo.

Dcéra si mobil vydupala

„Chcem, aby boli deťmi, preto ich nedávam na sociálne siete. Strážim a chránim ich ako šialený doberman,“ prezradila v podcaste Armchair Expert Barrymore a priznala, že po rokoch podľahla tlaku svojej staršej dcéry, ktorá videla, že všetci jej kamaráti majú už dávno svoj telefón a na 11. narodeniny si nakoniec vydupala ten svoj. Drew mala pravidlá, že ho môže využívať len cez víkend, na limitovaný čas a bez sociálnych sietí. Tri mesiace sledovala, ako jej dcéra narábala s telefónom a výsledok ju šokoval.