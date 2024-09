Pomáhal iným, no po ťažkej nehode potrebuje pomoc on. Nádejou pre mladého Dominika môže byť nákladná liečba

Ako každé ráno cestoval do práce, keď sa stal účastníkom vážnej dopravnej nehody. Aj keď Dominikovi, mladému športovcovi a oteckovi malej dcérky, lekári nedávali žiadne šance, rodina a partia, s ktorou vždy pomáhal iným, sa nevzdáva. Ako informuje portál TV Noviny, nádejou preňho sa napokon môže stať práve neurorehabilitačné centrum v Ostrave. Liečba je však príliš nákladná.

Osudový náraz

„Presne 14. marca 2024 sa nám otočil svet. Všetko je zrazu iné. Každý deň je iný. Každý jeden deň strávený v nemocnici bol iný. Nebolo by dňa, keď by sme sa o Dominika nebáli. Prešli sme si infekciami, horúčkami, alergiami, rezignáciou," spomína si Dominikova manželka Michaela na momenty, ktoré rodinu doslova uväznili v strachu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/miska.cicmancova/posts/pfbid02DMQM5DMtuVtwFD99tUcxn3x8owhJeN74oMrNegTUt2pzzGj79znBju1mZNyQcXKol

Tridsaťtriročný Dominik utrpel dôsledkom bočného nárazu krvácanie do mozgu a upadol do bdelej kómy. Lekári mu už nedávali šance, no rodina verila, že existuje nádej. Dominik totiž celý život pomáhal iným a sám organizoval rôzne charitatívne športové podujatia a pomáhal ľuďom so zdravotnými problémami. Rodina preto verí, že teraz mu podajú pomocnú ruku oni. „Nie je možné poraziť človeka, ktorý sa nikdy nevzdáva," dodáva statočná manželka.

Nádej u susedov

„Potrebuje rozhýbať telo a jeho mozog potrebuje neustále stimuly, aby sa nejakým spôsobom nakopol. On vie, keď sa s ním rozprávame, vie nám stlačiť ruku, ale nedokáže nijakým spôsobom reagovať,“ opisuje Dominikov zdravotný stav sestra Dominika.

Nádej prišla zo špičkového neurorehabilitačného centra v Ostrave, kde sa zameriavanú na podobné prípady, pričom viacerí pacienti v centre začali po určitom čase po nehode opäť rozprávať. „Máme aj takých, ktorí už začali chodiť. Je to však dlhodobá záležitosť, ktorá trvá celé mesiace a niekedy aj roky,“ uviedol pre TV Noviny riaditeľ centra Miloš Svoboda.

Pomáha, kto môže