Po pôrode lekári opakovali, že neprežije. Malá Emmka zabojovala, dnes však potrebuje našu pomoc

Malá Emmka to od narodenia nemá ľahké. Po narodení ju museli oživovať, dostala krvácanie do mozgu a lekári opakovali jediné - neprežije. Aj keď si na operáciu malej Emmky netrúfal ani neurochirurg, na naliehanie mamičky to predsa len skúsil. Podarilo sa. Dnes sa však malej bojovníčke a jej mamičke do cesty postavila ďalšia prekážka, ktorú zvládnu len za pomoci dobrých ľudí.

Príbeh malej Emmky obletel celé Slovensko

Malú bojovníčku Emmku už mnohí poznáte. „Je to naša veľká bojovníčka, ktorá sa narodila 30. júla 2022 predčasne v 25. týždni s hmotnosťou len 480 gramov,“ vracia sa Zuzana do momentu, keď jej vytúžená dcérka vážila menej ako vrecko cukru a zo všetkých síl bojovala o svoj život.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02axUmwPYsBFantWksTjuoYLSVXHnQWbsqNn57Y1hPXkJFBdJ8s63oSi9fYmbcEZWml&id=61561013724019

„Ihneď po narodení ju oživovali, našťastie, úspešne. No podľa lekárov stav fatálny, neprežije. Aspoň podľa neurológa. Dostala ťažké krvácanie do mozgu, veľmi opuchla, vysoké teploty...“ vymenovávala. Vraj ani neurochirurg si netrúfal na zákrok.

Keď im však podpísala papiere, predsa len sa odhodlali a podarilo sa. „Ďalšie hodiny a dni boli veľmi náročné, nevedeli sme, či sa dožije ďalšieho dňa,“ spomína si Zuzana na momenty, ktoré nechce zažiť žiaden rodič.

Našťastie, po zákroku teplota postupne klesala, upravila sa krv a aj keď nedokázala sama dýchať, pred Vianocami 2022 ich na kyslíku prepustili domov. „Dávala som pozor, aby neochorela, lebo to by bolo veľmi zlé. Cca do novembra 2023 bola na kyslíku a potom sme ho konečne odpojili. Našťastie sa drží a výsledky sú ok. Nastal čas na rehabilitácie, aby sa naučila pretáčať, sedieť, chodiť," hovorí dnes mamička, ktorej finančne nákladné cvičenia pomohli v úvode roka zaplatiť ľudia prostredníctvom finančnej zbierky a vyplatilo sa.

Nádej vidia v nákladnej liečbe