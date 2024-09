Keď ju kamaráti volali von, ronila potoky sĺz. Mária Čírová prehovorila o bolestivých spomienkach

Verejnosť ju pozná najmä ako vždy pozitívne naladenú speváčku a milujúcu mamu, ktorá sa na sociálnych sieťach rada podelí o pekné čriepky z jej života. Pre TV JOJ, kde sa ujala porotcovskej funkcie v šou Česko Slovensko má talent, sa však rozrozprávala aj o svojich neľahkých hudobných začiatkoch. Za jej úspechom sa skrýva množstvo sĺz.

„Talent v živote nestačí," rozpráva speváčka, ktorá vždy srší optimizmom a darí sa jej snáď vo všetkom na čo siahne. Ako sa však ukázalo, nie vždy bolo všetko ružové. „Ja som sa narodila s určitým talentom od Boha, ale nebyť tej driny, že každodenne sedím za klavírom... Šesť hodín denne – viete si to predstaviť?,“ pýta sa Mária, ktorá v živote spoznala mnoho ľudí, ktorí mali talent. Ten však nerozvíjali a predbehli ich ľudia, ktorí dennodenne dreli.

Aj keď je dnes za svoj úspech vďačná, v minulosti si musela odriekať veci, ktoré brali iné deti ako samozrejmosť. „Prišli tie situácie a momenty, keď klopali na dvere moji kamaráti: Teta Čírová, môže ísť Mária von? Nie, hrá.... Ja som sa na to pozerala so slzami v očiach, že išla by som, aj tam na čerešne, aj opekať, ale musím hrať, mám koncert," odkrýva spomienky, kedy sa namiesto šantenia s kamarátmi učila tvrdej disciplíne.

„Pamätám si, keď som bola dieťa, že to bolo miliónkrát bolestivé. Najťažšie je na tom to, keď ste dieťaťom a máte tieto povinnosti, že vy neviete, čo bude v tej budúcnosti. Ale ja som vždy verila, že ak mi Boh dal talent, niečo z toho vždy bude. Keď oslovím len jedného človeka, tu na Slovensku a potiahnem ho, aby spieval, tak môj život mal význam,“ dodala dnes už s úsmevom.