Vďaka tebe sa nepýtam, prečo sa mi to stalo. Bekima kontaktoval fanúšik, ktorého postretol podobný osud

Dokázal to, čo len málokto. Postavil sa z invalidného vozíka a prešiel pár krokov. Komika a moderátora Bekima Aziriho všetci poznajú ako večne usmiateho mladého muža, ktorý napriek svojmu hendikepu nezúfa, skôr naopak. Svoj život žije naplno. Bekim sa pred časom dočkal krásnej správy od fanúšika, pre ktorého je veľkou motiváciou a inšpiráciou.

V živote si niektoré veci nevyberáme

Bekim bol kedysi profesionálnym cyklistom, no jeho kariéru ukončila vážna nehoda na pretekoch, kde si zlomil stavce a potom ochrnul. Odvtedy je na invalidnom vozíku. To, že ochrnul a nebude chodiť, spočiatku ešte ako mladý chalan nevnímal. „Stále som si hovoril, že budem chodiť, že to, čo hovoria lekári, sú bludy a dokážem to,“ zaspomínal si a dodal, že síce nohy nemá funkčné ako predtým, ale čo chcel, tak to spravil, a nikdy sa neopúšťal.

„Nebudem hovoriť, že mi to je jedno, samozrejme, by som radšej chcel chodiť. V živote si ale niektoré veci nevyberáme, takže sa nad tým nepozastavujem a nerozmýšľam, čo by bolo keby. Zobral som to hneď ako fakt,“ vysvetlil ďalej.

Si frajer

Napriek svojmu hendikepu nezúfa a svoj život žije naplno. Pre fanúšika s podobným osudom sa tak stal inšpiráciou a hnacím motorom, ako so svojím životom ďalej naložiť. „Chcel by som ti poďakovať, si mi vzorom a dosť mi pomohlo, keď som pozeral nejaké tvoje videá, kde si rozprával o úraze,“ týmito slovami začal Bekimov fanúšik svoj príspevok na sociálnej sieti.

Pred piatimi mesiacmi mal totiž úraz v práci, keď na neho spadol strom, a nefungujú mu teraz nohy. „Ale ľutovať sa nejdem, to nepomáha, ale pomohlo mi, že som zmenil vnímanie tohto stavu vďaka tebe, lebo ako si povedal, že netreba sa pýtať dookola, že prečo sa mi to stalo, prečo práve mne... Bekim, si frajer a ďakujem za motiváciu,“ uzatvára fanúšik.