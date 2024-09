Rebelka z kláštora si získala naše srdcia. Seriálová Milagros vyzerá po 25 rokoch výborne, no nespoznáte ju

Mala len 22 rokov, keď sa stala hviezdou telenovely Divoký anjel, ktorú si obľúbilo celé Slovensko. Natalia Oreiro hrala rebelku Milagros, ktorú si obľúbilo ženské, ale aj mužské publikum. Mladá sirota sa naučila nezávislosti a sile v kláštore, čo sa neskôr odrazilo na jej správaní. Nemienila sa riadiť spoločenskými normami a mala divokú povahu.

Herečka odmalička

Komplikované vzťahy vytvárali skvelé zápletky, ktoré pred štvrťstoročím držali mnohých Slovákov prilepených k obrazovkám. Dnes je predstaviteľka sympatickej Milagros zmenená na nepoznanie. Napriek tomu si stále udržiava krásu, ktorá vyniká na všetkých fotkách na jej sociálnych sieťach.

Ak by ste ju videli prvýkrát v živote, jednoznačne by ste neuhádli, že má už 47 rokov. Speváčka a herečka stále pracuje na nových projektoch a popri tom stíha byť aj filantropkou. Herečka sa v tomto prostredí pohybovala už odmalička - chodievala na kurzy herectva, účinkovala v reklamách veľkých značiek a následne jej cesta viedla aj do filmov či seriálov.

Zmenená a stále krásna