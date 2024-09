Sú dvojičky, no narodili sa deväť dní po sebe. Stal sa malý zázrak, hovorí mamička

Netrpezlivo sa pripravovala na príchod dvojičiek, dievčatka a chlapca, a ani na moment jej nezišlo na um, že by v rodnom liste nemali rovnaký deň narodenia. Aj o takýto kuriózny pôrodný príbeh sa so svetom podelila 31-ročná Juhoafričanka Jo-Marie Senekalová, ktorá svoje dvojičky porodila s deväťdňovým odstupom. „Išlo o malý zázrak, " spomína si mamička, ktorej lekári po pôrode dcérky oznámili, že syn musí ešte zostať v brušku.

Na pôrod bolo príliš skoro

Keď sa mamička dozvedela, že je tehotná, bola šťastím bez seba a snažila sa robiť všetko tak, aby dvojičkám v brušku nič nechýbalo. No aj keď tehotenstvo prebiehalo hladko, v 28. týždni sa objavili komplikácie, spomína si Jo-Marie pre portál Mirror.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=122181608120016549&set=a.122104355972016549

Jej manžel Harmanus práve odišiel s kamarátmi na poľovačku a Jo-Marie sa tešila, že si užije víkend pre seba. V sobotu 6. júla dopoludnia začala však cítiť veľké bolesti. „Pomy slela som si: Toto sa nemôže stať – teraz nemôžem rodiť. Bolo to príliš skoro. Dúfala som, že sú to len poslíčkovia. Lenže kŕče pokračovali, tak som zavolala svokru a poprosila ju, aby ma radšej odviezla do nemocnice," zaspomínala si pre The Sun.

Medzitým stihla poslať svojmu manželovi správu, že rodí, a aj keď si spočiatku myslel, že si robí srandu, sadol do auta a ponáhľal sa za ňou. „Bolo zvláštne, že som ho tam nemala, ale vedela som, že je všetko na dobrej ceste,“ povedala žena, ktorej bolo však vo chvíli, keď sa jej spustili kontrakcie, jasné, že je na pôrod ešte priskoro.

Lekári jej podali lieky na potlačenie pôrodu a injekcie na podporu vývoja pľúc a mozgov bábätiek. Keď o niekoľko hodín neskôr dorazil nastávajúci otec do pôrodnice, dcérka Michelle už bola na svete. Vážila však len 940 gramov, a tak ihneď putovala do inkubátora.

Malý zázrak